泛民雖區選大勝 林鄭仍無視訴求╱港人發起「反送中再起」

香港網友發起「和你lunch（午餐）」快閃示威，二十九日擴大至九龍長沙灣。數百名上班族利用午休響應，還有人戴中國國家主席習近平的面具和暗諷習的「小熊維尼」面具。（法新社）

2019-11-30 05:30:00

明舉行大規模集會 週一通勤尖峰時段發動罷工

〔編譯茅毅、孫宇青／綜合報導〕香港警察和消防員廿九日撤離香港理工大學（理大）校園，隨後理大附近的「暢運道」等三條交通要道也恢復行車，被警方包圍十三天的理大終於「解封」，由校方接收校園。但香港局勢仍暗潮洶湧，不滿港府遲未回應區議會選舉展現的最新民意，許多香港網友發文，呼籲十二月一日舉行一場大規模集會，翌日則鎖定週一一早上班、上課的通勤尖峰時間，發動罷工。

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港警包圍理大13天 終於解封

位於連接港島與九龍的交通要道「海底隧道」九龍端出入口的理大，自十三日起被示威者佔據，由警方、政府部門代表、社工及心理學者組成的安全小組廿八日進入校園。理大廿九日中午聲明，當天上午已完成清除危險物品的程序，警務處助理處長周一鳴宣布解封校園。不過，由於目前校園仍存在「不安全因素」，因此仍需關閉，只限校方授權的人進入。

理大校長滕錦光廿九日說，理大係此次圍困事件的最大受害者，有信心下學期可以如期開學。滕錦光還說，理大過去十三天被一一○○多名示威者佔據，其中三百多人是中學生，理大學生僅四十六人。協助被困學生家長的彭牧師說，撤離理大的學生有些出現情緒及人際關係問題，「很多人是身體離開了理大，但心仍困在監獄」。

周一鳴說，自反送中示威抗議爆發以來，警方共拘捕五八九○人，包括理大事件中的一三七七人。特首林鄭月娥同日在訪問泰國時說，政府會聆聽民意，期望以對話化解香港一些深層次的問題，她堅信香港能與以往一樣復原。

不過，有許多網友疾呼反送中活動應再起。連登一篇貼文寫道，若中共的港府罔顧民意，示威者將連續五或六天遍地開花，「我們必須訂定最後期限」。

10月遊客暴跌43.7％ ＳＡＲＳ之後最慘

但香港旅遊業已遭受嚴重衝擊，港府最新數據顯示，十月訪港外地旅客為三三一萬人，比去年同期暴跌四十三．七％，更是二○○三年「嚴重急性呼吸道症候群（ＳＡＲＳ）」疫情之後，單月最劇烈的跌幅。總計今年前十個月，訪港人數比去年同期下滑四．七％，僅約五千萬人，其中有七十八％來自中國。

受此衝擊，中國海南航空公司旗下的廉價航空港航宣布十一月薪資將延至下月發放，明年還將停辦多個航班。國泰航空公司也傳出明年將首次削減運能。

高收入者想移民 九七後新一波脫港潮

英國廣播公司（ＢＢＣ）指出，許多香港高收入階層，包括本地人及居港中國公民，已陸續接洽紐約、溫哥華、墨爾本的房產仲介，決心安排移民，可能是一九六七年「六七暴動」、八九年「六四事件」及九七年香港主權移交以來，再一次的「脫港潮」。

香港理工大學校園被警方包圍十三天後，二十九日終於「解封」。圖為校方高層主管在校長滕錦光（前排右二）帶領下，巡視校內設施的受損情形。（彭博）

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