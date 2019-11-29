蘋果App 認克里米亞屬俄羅斯
2019-11-29 05:30:00
烏克蘭人嗆抵制蘋果
〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯二○一四年吞併烏克蘭的克里米亞後，國際如何認定克里米亞主權成為敏感議題。美國蘋果公司在俄政府施壓下，在俄國用戶「地圖」和「天氣」應用程式中，將此半島劃入俄國，此舉遭烏克蘭政府批評，「根本無視」該國因國土遭併吞所受的痛苦。
在俄羅斯使用蘋果的天氣、地圖程式中，可見克島首府辛費羅波（Simferopol）、最大城塞凡堡（Sevastopol）等城市都被歸為俄羅斯，克島與烏克蘭之間有國界區分，符合莫斯科政府的領土主張。網路版地圖可視用戶所在地政府政治立場而改變，不同地區用戶所見會有所不同。
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蘋果公司自五月起，與俄羅斯國會磋商如何標示克島歸屬問題。國會下議院「國家杜馬」資訊政策委員會主席李文（Leonid Levin）二十七日說，蘋果「展現維護、發展該公司在俄羅斯市場地位的意願」。
烏克蘭外交部長普里斯泰科發推文批評蘋果，「根本無視」烏國的痛苦，還嗆蘋果，「全球政治不是你們的強項」。烏國人號召「抵制蘋果，支持不向克里姆林宮屈服的安卓（Android）」。Google地圖並未將克島標示為烏國或俄羅斯，但在俄國內版會看到以俄語標示的克島地名，與烏國實際分界線也畫了一條線區分。