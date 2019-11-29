蘋果App 認克里米亞屬俄羅斯

今年七月二十八日俄羅斯海軍水手在克里米亞濱黑海港口塞凡堡進行海軍節遊行。（路透檔案照）

2019-11-29 05:30:00

烏克蘭人嗆抵制蘋果

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯二○一四年吞併烏克蘭的克里米亞後，國際如何認定克里米亞主權成為敏感議題。美國蘋果公司在俄政府施壓下，在俄國用戶「地圖」和「天氣」應用程式中，將此半島劃入俄國，此舉遭烏克蘭政府批評，「根本無視」該國因國土遭併吞所受的痛苦。

在俄羅斯使用蘋果的天氣、地圖程式中，可見克島首府辛費羅波（Simferopol）、最大城塞凡堡（Sevastopol）等城市都被歸為俄羅斯，克島與烏克蘭之間有國界區分，符合莫斯科政府的領土主張。網路版地圖可視用戶所在地政府政治立場而改變，不同地區用戶所見會有所不同。

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蘋果公司自五月起，與俄羅斯國會磋商如何標示克島歸屬問題。國會下議院「國家杜馬」資訊政策委員會主席李文（Leonid Levin）二十七日說，蘋果「展現維護、發展該公司在俄羅斯市場地位的意願」。

烏克蘭外交部長普里斯泰科發推文批評蘋果，「根本無視」烏國的痛苦，還嗆蘋果，「全球政治不是你們的強項」。烏國人號召「抵制蘋果，支持不向克里姆林宮屈服的安卓（Android）」。Google地圖並未將克島標示為烏國或俄羅斯，但在俄國內版會看到以俄語標示的克島地名，與烏國實際分界線也畫了一條線區分。

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