川普不甩中國 簽署支持香港法案

美國總統川普簽署「2019香港人權與民主法案」與「保護香港法案」，在香港愛丁堡廣場集會民眾，揮舞美國國旗表示感謝。（路透）

2019-11-29 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普廿七日無視中國警告，正式簽署「二○一九香港人權與民主法案」與「保護香港法案」，以完成立法。美國國會與香港民主派人士對此深表欣喜，北京當局則爆氣怒嗆堅決反對美國干預中國內政，並召見美國駐北京大使要求不得實施該法。

「香港人權與民主法」要求美國國務院逐年審查香港自治程度，做為香港是否享有美國的特殊貿易待遇的標準，以及授權美國總統制裁香港境內的侵犯人權者；「保護香港法」指示美國總統禁止核發售予港警之特定軍需品的出口執照。為緩和北京不滿，川普在簡短的聲明中說，簽署法案是出於對中國國家主席習近平的尊重，期盼二法的立法實施能促使中港高層與代表友好地化解歧見，帶來長期和平繁榮。

請繼續往下閱讀...

中國外交部、國務院港澳辦與駐港中聯辦皆怒嗆美方干涉中國內政，是赤裸裸的霸權行徑，必遭中方堅決反制，且一切後果由美方承擔。中國外交部副部長樂玉成稍後召見美國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）表示抗議，並強調「不得將該法案付諸實施」。香港特區政府則深感遺憾，指此舉會向示威者發出錯誤訊息。

一般相信，川普最後終於簽署，在於順應強大民意：就算川普動用否決權將法案退回國會，國會照樣能以三分之二多數駁回川普的否決直接立法。此外，香港泛民主派在區議會選舉中大獲全勝，顯示港人對港府的不滿，據信左右了川普的決定。

中國《環球時報》總編輯胡錫進稍晚在推特上表示，中國正可考慮將起草香港人權與民主法的美國人士列入禁止入境名單，不准他們入境中國、香港與澳門。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法