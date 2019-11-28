抖音談新疆被停權 微信聊香港被封鎖帳號

美國微信用戶指控，在微信海外版發表香港相關訊息遭到刪文，甚至關閉帳號。（路透檔案照）

2019-11-28 05:30:00

中國箝制言論黑手 透過網路審查伸向歐美

〔編譯周虹汶、管淑平／綜合報導〕香港泛民主派廿四日在區議會選舉中取得空前勝利，美國許多華裔人士卻無法暢所欲言，因為中國開發的即時通訊軟體「微信」海外版（WeChat）近來大肆封鎖帳號，制止支持香港「反送中」運動的言論擴散。鑑於中國審查政治言論的行徑延伸到海外，美國白宮「我們人民」（We the People）連署網站廿四日和美國國會皆見相關請願，呼籲基於保障言論自由的美國憲法第一修正案，出手制裁非法審查言論的「微信」母公司「騰訊」。

美民眾請願 要求制裁微信母公司騰訊

德州大學安德森癌症中心資訊安全分析師謝斌（Bin Xie，譯音）告訴科技新聞網站「The Verge」，他只是在「微信」群組說「親中候選人大敗」，帳號馬上被關閉。他現在和遭遇相同的其他華裔美籍人士，改用總部位於美國的加密即時通訊程式「WhatsApp」，畢竟「在中國有審查就算了」，現在卻管到「自由和民主」令人嚮往的美國來。另一位人在明尼蘇達州的用戶為規避審查，特地改採字面「挺中」的反諷用語，以保家鄉親友安全及自身日後返鄉之路。

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騰訊聲明：海外版遵守當地法規

目前仍不清楚有多少「微信」海外用戶遭受上述限制，以及毫無預警的審查機制日後是否會漸趨嚴格。研究資訊管控的加拿大多倫多大學「公民實驗室」（Citizen Lab）指出，「騰訊」對「微信」的管制向來採行雙重標準：國內版「微信」的言論審查較嚴，國際版用戶多為外國人，限制較少，但畢竟是同一家公司出品，突然受到類似箝制並不令人意外。

對此，騰訊發言人回應強調，「微信」中國版和海外版是不同的應用程式，兩者不僅規範有異，存放數據的伺服器也不一樣；海外版伺服器設在境外，如同所有跨國公司，「遵守其業務所在市場的當地法規」行事。

此外，美國新澤西州一名十六歲少女阿濟茲（Feroza Aziz）在中國影音社群「抖音」國際版平台TikTok上發布短片，看來似乎是一般美妝技巧教學影片，但美妝才聊了一句，她就話鋒一轉說，「接下來，放下睫毛夾，用你現在正在用的手機查一下中國怎麼將穆斯林關在集中營，綁架、謀殺、強暴他們…這是另一起大屠殺」。

阿濟茲談新疆影片共分三段，第一段影片獲一百四十萬次點閱、近五十萬「讚」。她二十五日發推文說影片被廣傳後，她就被TikTok封鎖。TikTok則反駁，稱國際版不像中國版會審查內容，阿濟茲是因另段不相干影片違反規定，舊帳號被永久停權，其新帳號和那段美妝影片「都還看得到」。

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