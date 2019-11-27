英人權人士遭拘 爆料港警虐囚

英國人權觀察家高敦在香港進行人權監察工作時，遭警方逮捕拘留十五小時，期間禁止他進食、睡覺，他還在警署裡聽到痛苦慘叫聲。（取自高敦推特）

2019-11-27 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕香港理工大學圍城僵局廿六日進入第十天，校方派出五十人團隊進入校園，地毯式搜尋留守者。下午四時結束六小時的搜索後，理大副校長衛炳江表示，僅在學生會大樓內發現一名身體虛弱、情緒不穩的女性，已由輔導員與救護員陪同治療，並勸說她離開。

理大校方搜索留守者 只找到一人

衛炳江說，不排除還有其他抗爭者留守校園，但機率很小。民主派立法會議員葉建源、鄺俊宇、范國威與區議員楊雪盈，下午五時接著進入校園搜索，但並未發現其他抗爭者，呼籲警方解除封鎖理大，讓校方儘快接管善後清潔工作。

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傘城網上教會牧師朱幼成表示，他於廿五日下午在理大內看到一名身手矯健的男示威者，雖然未能與該名示威者接觸，但他觀察到有許多食物被放在不同地方，推測有留守示威者找了據點，想留到最後，呼籲警方儘快解封理大，讓示威者自行離開。

警方封鎖理大、濫權執法的行徑遭到外界強烈批評，但港府不為所動。香港特首林鄭月娥廿六日回應外界解封理大的要求，聲稱警方包圍校園為執法行動，已經人性化處理留守的抗爭者，有醫療需求者可比照未成年者，登記個人資料後即可離開。林鄭還說，警方已成立安全小組，計畫在適當時間進入校園遊說，但若校方的小組奏效，警方就不會進入校園。

英國「泰晤士報」報導，英國人權觀察監察組織「Rights Exposure」創辦人高敦（Robert Godden）表示，他在十八日理大爆發激烈衝突當天，與一名香港女同事在理大校園外進行人權監察工作時，儘管身穿反光背心，並出示證件向警方解釋他們從事合法工作，卻仍遭拘捕，許多大學生、校園記者、醫護人員，還有來尋找自己孩子的母親，遭警方不分青紅皂白地任意逮捕。

高敦表示，在警署拘留的十五個小時裡，警方不准他們進食、休息、交談，還有員警以廣東話對他們進行種族、性別辱罵。他還一度聽見一間拉上窗簾的房間裡，傳出連續五分鐘的痛苦嚎叫聲，疑似有警員抓著被捕者撞擊鐵欄杆，「真的令人毛骨悚然」。

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