裴洛西︰港人投給民主自治一票

美國民主黨籍眾議院議長裴洛西（美聯社檔案照）

2019-11-27 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕香港泛民主派在本屆區議會選舉獲得壓倒性勝利，美國民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）廿五日推文指出，港人為自由民主與自治投下響亮的一票，北京應予以完全尊重。參議院多數黨（共和黨）領袖麥康奈（Mitch McConnell）也表示，香港領導人必須傾聽民眾的聲音。專家指出，香港泛民派在區選取得大勝後，美國共和、民主兩黨施壓總統川普的力道將會增強，不容川普否決「香港人權與民主法案」。

美兩黨施壓川普力道將增強

推動香港人權法案的共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio），透過辦公室「推特」帳號祝賀香港所有第一次參選並勝選的候選人，並指出選舉結果顯示港人希望未來仍可擁有發言權，「這座城市的下一代民主，應該啟發所有人共同參與」。民主黨籍眾議員麥高文（Jim McGovern）也推文表示，他被港人在區選創下的歷史性投票率所啟發，呼籲中國尊重人民意願，承認民主能為香港帶來穩定繁榮。

請繼續往下閱讀...

共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）表示，港人對人權及自治的渴望，獲得響亮的勝利，「希望北京有聽懂並瞭解其侵略不會被容忍」。美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）則說，港人透過選票，清楚傳達希望民主自由受到確保，呼籲美國總統川普儘速簽署「香港人權與民主法案」，展現美國與港人站在一起。

美國國務院外交顧問希提利德斯（John Sitilides）指出，即使川普否決香港法案，中國也未必會同意第一階段貿易協議中具挑戰性的部分。他認為，川普最後仍將簽署法案，因為中國其實沒有太多反制手段，即使現階段暫緩貿易談判，「中國最終還是需要貿易協定，以緩解貿易糾紛帶來的衝擊，並使國內紛擾最小化」。

為阻止美國通過「香港人權與民主法案」，中國外交部副部長鄭澤光廿五日召見美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad），抗議美國國會通過法案，要求美國停止插手香港事務，並警告美國必須承擔干涉中國內政的後果。布蘭斯塔德則告訴鄭澤光，美國非常關切香港的事件，唯有多元政治觀點能透過自由、公正的選舉被表達，才會有最好的社會。美國國務院發言人則說，香港的自治、法治，與保護公民自由的承諾，是依美國法律享有特殊地位的關鍵，正如美國一再強調的，中國必須兌現「中英聯合聲明」的承諾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法