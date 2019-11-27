林鄭稱未被北京究責 不打算下台

香港特首林鄭月娥廿六日聲稱，北京政府並未因香港建制派在區議會選舉中大敗而向她問責。 （法新社）

2019-11-27 05:30:00

考慮成立「獨立檢討委員會

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港第六屆區議會選舉廿四日順利落幕，挺中國和香港當局的「建制派」在全港十八區吃盡敗仗，僅在離島區議會守住多數。香港特首林鄭月娥廿六日首度會見媒體時，卻迴避政治責任，還聲稱北京當局並未「指示」追究她的責任。除了持續迴避「反送中」運動的「五大訴求」，林鄭還揚言考慮參考二○一一年英國騷亂經驗，成立「獨立檢討委員會」，強調「對事不對人」。

對於林鄭不打算為建制派敗選而下台，還聲稱中國政府沒有「指示」，香港民主黨籍立法會議員尹兆堅痛批她「厚顏無恥」。同黨議員林卓廷也感嘆，建制派陣營終因選票清醒，林鄭卻仍陷於「重度昏迷」。

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立法會議員批林鄭厚顏無恥

林鄭廿六日記者會談話，幾乎與她廿五日書面聲明論調無異：先是對區選如期投票表示滿意，聲稱願與下屆區議會合力打拚以回復香港社會平靜，對選舉結果「欣然接受就是治理的缺陷」。至於如何面對「五大訴求」，「政府是否考慮改變立場？」林鄭月娥仍強調「任何訴求都不能訴諸暴力」的「大原則與大前提」，本次區選也有四十一％建制派選票表達「對暴力的不滿」，當務之急應是啟動她提議的「四項行動」，解決導致過去數月動盪的深層問題。

至於是否應為建制派選舉失利負責，林鄭聲稱，未接獲中國政府的問責指示，也不認同本次選舉是「變相公投」，即使選民藉此表達對某些政治議題的看法，在法律上仍是區議會選舉，「並不能由我或政府去給予它另一個演繹」。

林鄭的「四項行動」包括正式撤回「逃犯條例」修訂案、增加「獨立監察警方處理投訴委員會」（監警會）成員、港府高層與市民對話、邀集專家學者研究檢討社會深層問題等。對於「五大訴求」，港府迄今只撤回「逃犯條例」，而且始終拒設追究港警疑似濫用武力的「獨立調查委員會」。

泛民派民主黨主席胡志偉表示，不認同林鄭參考英國設立獨立檢討委員會的建議，民眾也絕對不會「收貨」（接受），因為這種檢討委員會並無任何法定權力；林鄭似乎並不打算檢討警察暴力執法問題，再拖下去將會引發另一波衝突。

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