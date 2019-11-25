區議會選舉╱挺香港年輕人 8旬退警首投

香港區議會選舉二十四日投票，不少投票站外出現罕見的排隊人龍，警方也在現場部署鎮暴部隊。（路透）

2019-11-25 05:30:00

看元朗無差別攻擊 決心登記投票

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕香港本屆區議會選舉投票率創下新高，長長的排隊人龍中，除了十八、九歲的年輕首投族外，也有不少原先對政治冷感的「銀髮首投族」。元朗一名八十三歲的梁姓首投族表示，他曾擔任反黑組警員，一九八一年退休，過去從不談政治的他，因為七月二十一日發生在元朗的白衣人無差別攻擊事件，決心登記成為首投族，以選票支持年輕人。

批黑警近幾個月執法嚴重違規

梁姓退休警察回想七二一的新聞直播，直言自己當時看到忍不住落淚，感嘆年輕人「好勇敢又好可憐」，他們都是未來的菁英，不應以「曱甴（蟑螂）」稱呼他們，並批評港警近幾個月的執法嚴重違規，已經不是專業、紀律的部隊，甚至連一九五○年代腐敗的警察都比現在的「黑警」好。

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香港媒體報導，沙田也有一位高齡六十六歲的陳先生今年首次投票。陳先生表示，他過去一直都很滿意、信任港府，但今年爆發的「反送中」運動讓他發現政府、官員的無能，港府處理爭議的態度不好，又不願意傾聽人民的意見，因此他決定未來每次選舉都要去投票。至於首次投票的選擇，陳先生表示，將優先考慮候選人的立場，「先有個改變現狀的機會」，往後的選舉再考量候選人在地方的耕耘。

反送中「王婆婆」 傳被捕候審

不過，由於常在「反送中」活動現場揮舞昔日「港英旗」而為人所知的「王婆婆」王鳳瑤，據香港網路媒體《立場新聞》二十四日報導，她來信聲稱目前人在深圳「取保候審（即交保後必須隨傳隨到）」，「手上一票，化作廢紙一片」，呼籲港人代替她加油，包括要監票留守。王婆婆住在深圳，有人目擊她八月十一日在港鐵太古站被警方拘捕，此後便不曾看她出現在抗爭場合。

年輕首投族則表示，他們聽說投票站可能會因混亂事件提早關閉，儘管港府做出澄清，但他們還是特別早起投票。港府政制及內地事務局局長聶德權也再度強調，投票站不會提前關閉，也不可能提前開始計票。

香港選舉事務處發布的正式選民登記冊顯示，本屆區議會選舉共有四一三．三萬人登記，新登記選民共有三十九．三萬人，為香港主權移交以來新高。在新登記選民中，約三十八％為十八至三十五歲的年輕首投族，主要是傾向泛民主派的支持者，但並不代表泛民主派勝券在握。

八十三歲的梁姓退休警察因為七二一元朗事件，決心以選票支持年輕人。（取自星島日報網站）

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