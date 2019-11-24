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與中國合謀 中情局前官員判刑19年

美國中央情報局（ＣＩＡ）至少有廿名線人因華裔前幹員李振成對外國洩密而喪命。圖為ＣＩＡ總部大廳。（法新社檔案照）

美國中央情報局（ＣＩＡ）至少有廿名線人因華裔前幹員李振成對外國洩密而喪命。圖為ＣＩＡ總部大廳。（法新社檔案照）

2019-11-24 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕今年五月當庭坦承曾與中國合謀進行間諜活動的美國中央情報局（ＣＩＡ）五十五歲華裔前幹員李振成，廿二日在美國維吉尼亞東區聯邦地區法院接受量刑，被判十九年監禁，為今年第三位對中國洩露國家安全機密而被判刑的美方情報人員。

李振成生於香港，高中時期移居美國夏威夷，具有美國籍和香港公民身分，一九九四年進入ＣＩＡ、二〇〇七年離職，隨後搬回香港。根據美方調查，兩名中方情報人員一〇年接觸他並祭出十萬美元利誘，還承諾會照顧他「一輩子」，疑似先後總計提供八十四萬美金報酬，讓他一〇至一二年甘於出賣過去任職ＣＩＡ取得的資料。外界去年初才知至少已有廿位ＣＩＡ線民因他喪命。

檢方細述李振成罪狀，包括他未恪守「不透露國防資訊」的職責承諾，當外國政府間諜「出賣」國家，且一直對調查人員撒謊。司法部資料顯示，聯邦調查局（ＦＢＩ）一二年八月突襲他下榻的夏威夷飯店房間時，搜出一本手札，上面寫有他〇四年以前在ＣＩＡ負責招人時記錄的通訊資料與日行事曆，包含為ＣＩＡ賣命的線人姓名、行動會議地點、電話號碼、藏身處細節，而他不願對ＦＢＩ吐實。

但李振成的委任律師批評，美國當局至今未提出當事人疑似涉密的內容，也無法證明涉案金錢來自中國，只因檢方認定那些錢乃中方重要情報的報償，且相信這是李振成說明不了金錢來源的惟一合理解釋。

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