前港警務處長 爭取聯合國要職失敗

香港警務處前處長曾偉雄。（路透檔案照）

2019-11-24 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕聯合國秘書長古特瑞斯廿一日宣布，埃及社會團結部部長瓦利（Ghada Fathi Waly）獲任命為聯合國維也納辦事處（ＵＮＯＶ）新秘書長兼聯合國毒品和犯罪問題辦公室（ＵＮＯＤＣ）下屆執行主任，等同宣告中國政府提名角逐上述要職的國家禁毒委員會副主任、香港警務處前處長曾偉雄落選。根據香港《南華早報》掌握的消息，曾偉雄未能出線的原因，在於聯合國評估任命他將導致「外交上的不安全」。

ＵＮＯＶ是聯合國總部之外第二大辦事處，僅次於日內瓦，ＵＮＯＤＣ設於當地，古特瑞斯有權獨自做出這回任命決定。知情人士告訴南早，曾偉雄敗選主因之一為「時機壞到不能再壞」，因香港政府「逃犯條例」修訂案引發「反送中」與官民對峙，當地混亂局勢已超過五個月，「其中大部分與警方行為直接或間接有關」。

請繼續往下閱讀...

掃蕩雨傘革命 獲北京讚揚

不過，曾偉雄本身是香港主權移交中國後爭議最大的警務處處長，二○一四年他以強硬手段對付泛民主派發起的「雨傘革命」，「鷹派」作風獲得北京讚揚；二○一五年三月退休前，曾稱無意經商，去年初卻出任民間企業董事並領取高薪；去年三月晉升中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會委員，今年四月再出任中國國家禁毒委員會副主任一職。

在中國政府近年積極部署下，聯合國十五個專門機構的秘書長，已有四個是中國人，包括六月在聯合國糧農組織（ＦＡＯ）大會透過成員國投票勝出的秘書長屈冬玉；由中國提名並成功出任的香港籍人士，至今則僅世界衛生組織前秘書長陳馮富珍一人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法