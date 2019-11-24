香港人權法要簽不簽 川普說詞曖昧

美國總統川普廿二日被問到是否會將國會通過的挺港法案簽署立法時狂打馬虎眼，甚至改扯自己曾力阻北京當局派兵血洗香港。圖為川普廿二日在白宮出席會議。 （美聯社）

2019-11-24 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普廿二日對於他究竟會如何處置國會參眾兩院本週稍早先後通過的香港人權與民主法案，含糊其辭，甚至顧左右而言他，改吹噓自己曾憑一己之力避免香港慘遭中國武力進城血洗。對川普此等反應，華盛頓郵報解讀為是川普暗示將會否決立法。

川普是在接受福斯電視新聞頻道「福斯與友人」節目訪問時，發表上述言論。川普說，他曾告訴中國國家主席習近平，鎮壓香港抗議人士會對達成貿易協議造成「重大負面衝擊…，要不是因為我，香港早在十四分鐘內就被消滅了。」未提出任何他曾拯救香港的證據的川普說，習近平在香港外集結有百萬大軍，這些軍力之所以沒進城，「只因為我要求他（習近平）別這麼做，『你（指習近平）會鑄下大錯，這會對貿易協議帶來重大負面衝擊』，而他（習近平）想達成貿易協議。」

請繼續往下閱讀...

在被問到中方呼籲他動用否決權時，川普硬將此事扯到美中貿易協議，不願給予清楚答覆。川普說，美國既挺香港，也同時與習近平站在同一陣線，「他是我的朋友，是個很不錯的人，我們是一國的。」川普說，他希望習近平能把事情解決，他挺香港、挺自由、挺所有美國想做的事，但美國也正處於史上最大貿易協議的談判過程，要是能敲定協議就太好了…，「要不是因為我，香港現在早就有成千上萬人被殺與淪為沒有任何暴動的警察國度。」

川普說，法案已經送到白宮，會好好看一看。川普若動用否決權不簽署立法，國會參眾兩院能以三分之二的票數推翻川普的否決；倘若川普毫無作為，即既不簽署立法也不否決，則該法案會在十二月三日自動生效成為法律。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法