遭港警開槍「信念不會被子彈打死」

南韓學生廿三日在首爾的中國駐韓大使館外示威抗議，持以簡體中文和韓文所寫的「（我們）支持香港抗爭！」與「譴責（中國國家主席）習近平下令（香港警方）進入（香港的大學校園）」等標語，表達對香港「反送中」運動的支持。 （歐新社）

2019-11-24 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕為免國際形象進一步受損和「反送中」勢力持續擴大，香港政府可望廿四日如期舉行區議會選舉投票。遭港警開槍擊傷的香港專業教育學院柴灣院校學生周柏均出院後，廿三日在立法會議員陪同下召開記者會，呼籲港人踴躍參與區選投票，周柏均強調，「人可以被子彈打死，但信念，是不會被子彈打死的」。

出院被拘捕 遭控非法集結

周柏均認為，自己以性命換取民主自由「一點也不值得」，因為民主自由本就是基本權利，不應該用性命換取。他批評警員對他開槍荒謬，稱當時無人威脅警員，自己並不後悔身處現場。廿一歲的周柏均本月十一日參與反送中示威時，遭港警以實彈射中腰部，並導致一個腎及部分肝臟被切除。他在二十日中午出院後，立刻被拘捕並控告非法集結罪。

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有權選特首 區選升級前哨戰

這場香港區選史上首度未見同額競選現象，意味無候選人可自動當選，競爭程度和選民登記增長幅度皆攀新高，又有許多「素人」參選，堪稱「時代革命」代表作及對親北京「建制派」的公民投票。再由當選者有機會前進明年立法會及二○二二年選香港特首的選舉委員會來看，本屆區選可謂香港未來三年大選的前哨戰，重要性不言而喻。

香港十八個行政區的區議會，本質上僅負責地方問政，政治色彩有限，目前多為建制派把持。但由地區直選及功能界別議員均分的七十個立法會議席，有六席分給區議會；此外，負責選出香港特首的選舉委員會共有一二○○名委員，其中一一七人由區議員相互提名投票產生。因此，本屆區選結果，不僅可改變下一屆立法會勢力分布，還能對兩年半後的特首選舉發揮影響力。

香港自主權移交以來，泛民派在區議會與立法會選舉中一直佔有優勢，與建制派得票率相比約是「六比四」，但自二○○三年挾「七一遊行」強大聲勢在當年區選「贏到開巷」後，接下來三屆卻連連失利。

此外， 在近年兩次的立法會議員補選中，泛民都不敵建制派。固然這次區選外界看好泛民勝出，但港媒「香港○一」也提醒，區選其實非「政治表態」場域，泛民派之前就是犯此大忌，可見選民期待區議員謹守處理具體地區政策和社會資源管理等「正業」，因此應「以理性論政取代意識形態之爭」。

空降參選樂翠選區的建制派立法會議員何君堯23日上街賣力拉票。他是呼應中國立場、要求港府強硬「止暴制亂」的代表性人物。 （彭博）

參選南區海怡西選區、被視作黃之鋒（左）代理人的民主派政治素人林浩波（右）23日上街賣力拉票。「香港眾志」秘書長黃之鋒因鼓吹民主自決，遭港府取消參選區議員資格。 （美聯社）

香港一名孩童23日手持「促請政府回應市民訴求，立即停止使用化學武器」標語遊行，隊伍亦沿街高喊「保護孩子，政府有責」、「禁用催淚彈」等口號。 （歐新社）

本月11日參與反送中示威時，遭港警以實彈射中腰部的21歲青年周柏均，23日在立法會議員陪同下召開記者會，呼籲港人踴躍參與區選投票。（法新社）

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