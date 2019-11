菲律賓流浪狗問題嚴重,導致該國人口最多的馬尼拉大都會區奎松市滿地黃金,近日卻成當地中學生「生物磚塊」研究計畫的原料。(路透檔案照)

2019-11-23 05:30:00

◎周虹汶

A group of secondary school students in the Philippines has found a way to convert poo from stray dogs into a mixture for bricks, aiming to rid city streets of excrement and potentially even lower construction costs.

菲律賓一群中學生發現把流浪狗便便變為磚塊混合物的方法,力求城市街道擺脫排泄物,甚至可望降低建築成本。

As part of a research project, eighth graders in the Payatas district north of the capital Manila gathered and air-dried dog faeces, which were then mixed with cement powder and moulded into rectangular "bio bricks".

做為一項研究計畫的一部分,首都馬尼拉北邊巴雅塔斯區的八年級生收集並晾乾狗大便,接著和水泥粉料混合,模製成長方形「生物磚塊」。

"Our streets will really be cleaned up," Mark Acebuche, the students’ science class adviser, told Reuters. He hoped local government or corporations would sponsor the students’ research to help upgrade production.

「我們的街道將真的清潔溜溜」,這群學生的科學課指導教師馬克.阿塞布切告訴路透。他希望當地政府或公司能贊助這些學生的研究,以助產品升級。

Dog ownership in the Philippines is unregulated and rules on taking care of pets are only loosely implemented, leading to a large number of stray dogs.

犬隻所有權在菲律賓缺乏規範,且飼養寵物規定執行鬆散,導致大量流浪狗。

The students say their "bio bricks" are ideal for sidewalk pavements or small structures like backyard walls. Each brick contains 10 grams of dog poo and 10 grams of cement powder, and has a faint odor that the group says will fade with time.

(Reuters)

這些學生說,他們的「生物磚塊」非常適合人行道或後院牆面等小型構造。每塊磚頭含有10克狗大便和10克水泥粉料,還有這群人所說會隨時間散去的些許氣味。(路透)

新聞辭典

litter:名詞,指散落在公共場所的小垃圾、一窩同時出生的小動物、動物睡覺用的褥草、貓砂;動詞,指到處亂丟。例句:Dirty clothes littered the floor of his room.(他的房間地板滿是髒衣服。)

convert:動詞,指轉變、改變信仰、皈依;名詞,指改變信仰或生活方式的人。例句:She is a recent Catholic convert.(她最近改信天主教。)

faint:形容詞,指微弱的、不清晰的。例句:I felt faint with hunger.(我餓到頭昏眼花。)

