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人大說了算？ 中國學者：違反基本法

香港民眾無懼港府上月頒布的「禁蒙面法」，十九日當著鎮暴警察的面，戴口罩舉牌抗議「警察蒙面逃避責任」。（歐新社）

香港民眾無懼港府上月頒布的「禁蒙面法」，十九日當著鎮暴警察的面，戴口罩舉牌抗議「警察蒙面逃避責任」。（歐新社）

2019-11-20 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕針對香港高等法院十八日裁定「禁蒙面法」違憲，中國全國人民代表大會常務委員會法制工作委員會十九日強烈批判，聲稱除了人大常委會外，無任何其他機構有權做此判決。然而，學、政、法界紛紛痛批，人大的說法才真正違反「香港基本法」，無異於撕毀「一國兩制」。

黨大於法 把港人愈推愈遠

香港泛民主派立法會議員朱凱迪表示，司法覆核是普通法制度的重要環節，展現「基本法」做為「小憲法」對政府行為的約束力，亦即行政當局不能制定違反「基本法」的法例，但中國沒有違憲審查權，憲法條文「中看不中用」，人大常委會法工委的說法，是在變相取消香港的違憲審查制度，將香港司法機構拉低至與中國相同水準，即「黨大於法」。他警告，北京還會陸續推出許多改造香港計畫，但只會「把香港人愈推愈遠」。

前「基本法」起草委員會委員、資深大律師李柱銘也回應，人大法工委的聲明「概念錯誤」，對香港的法制有「嚴重衝擊」，並認為香港高院的裁定「完全正確」。

若六度釋法 加強控制港司法

一名匿名中國大學學者指出，「一國兩制」的基本內容之一，即是香港主權移交中國後，香港司法制度維持不變，其中正包括法院原有的司法審查權；而司法審查的對象，僅是特區層面的法律或行政措施，而非「基本法」本身，「如果這層審查也由全國人大常委會執行，等同人大常委會取代香港法院，成為特區法律的解釋者和適用者，顯然與現代法理和一國兩制都不相符，同時也違反基本法第一五八條的規定。」

中華港澳之友協會榮譽會長、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳則向中央社表示，香港行政、立法部門的立場，長期與北京高度一致，唯獨司法部門延續港英體系，代表香港「自治精神」。然而，中共十九大四中全會落幕後，北京除緊抓香港特首、高級官員任命權，也勢必透過人大釋法加強控制香港司法體系，減少香港法院做出與中央看法不同的判決。按此趨勢，人大第六度釋法，解決香港高院不符合北京「主旋律」的判決，恐勢在必行。

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