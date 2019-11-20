才罵人大 泛民大老何俊仁被圍毆

香港民主黨前主席何俊仁十九日遭不明人士襲擊受傷。圖為何俊仁（中）今年六月四日在香港維多利亞公園紀念一九八九年天安門事件三十週年。（路透檔案照）

2019-11-20 05:30:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港民主黨前主席、現任「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（支聯會）主席何俊仁，十九日批評中國全國人民代表大會傷害香港司法獨立性，當晚約七時就在地鐵站遭到不明人士圍毆受傷就醫。泛民主派立法會議員隨即發表聯合聲明，強烈譴責凶徒暴行，敦促警方儘速將其緝拿歸案。

六十七歲的何俊仁出身律師，曾擔任立法會議員，是香港泛民派大老之一，目前擔任聲援中國六四民主運動的支聯會主席。香港媒體報導，何俊仁下班後獨自搭乘港鐵到天后站，下車後被數名黑衣人尾隨，走到出口處時便遭「私了」，頭背部被痛毆多棍，頭部淌血，何逃離後自行前往律敦治醫院分流站就醫，所幸傷勢不重。

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香港高等法院十八日裁定港府頒布的「禁止蒙面規例」（禁蒙面法）立法方式違憲，中國全國人民代表大會法制工作委員會十九日聲稱，除人大常委會外，其他機關都無權做出判斷。何俊仁接受中央社訪問時強調，中國人大勢將就香港高院裁決進行釋法，將破壞香港司法獨立性。

岑子杰兩個月兩度遇襲

何俊仁表示，港府也將對高院裁定提出上訴，而上訴或釋法的時序並不重要，結果就是釋法，然後香港法院必須服從。他說，北京正從全方位箝制香港，包括司法層面。

自六月份「反送中」運動爆發以來，包括民主黨立法會議員鄺俊宇、同黨另一名立法會議員林卓廷、「民間人權陣線」（民陣）召集人岑子杰等泛民派人士，都發生遇襲事件，岑子杰更在兩個月內兩度遇襲。

何俊仁此前也曾經在二○○六年八月遇襲，成為香港主權移交中國後首宗立法會議員遇襲案例。

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