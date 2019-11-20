才罵人大 泛民大老何俊仁被圍毆
〔編譯陳成良／綜合報導〕香港民主黨前主席、現任「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（支聯會）主席何俊仁，十九日批評中國全國人民代表大會傷害香港司法獨立性，當晚約七時就在地鐵站遭到不明人士圍毆受傷就醫。泛民主派立法會議員隨即發表聯合聲明，強烈譴責凶徒暴行，敦促警方儘速將其緝拿歸案。
六十七歲的何俊仁出身律師，曾擔任立法會議員，是香港泛民派大老之一，目前擔任聲援中國六四民主運動的支聯會主席。香港媒體報導，何俊仁下班後獨自搭乘港鐵到天后站，下車後被數名黑衣人尾隨，走到出口處時便遭「私了」，頭背部被痛毆多棍，頭部淌血，何逃離後自行前往律敦治醫院分流站就醫，所幸傷勢不重。
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香港高等法院十八日裁定港府頒布的「禁止蒙面規例」（禁蒙面法）立法方式違憲，中國全國人民代表大會法制工作委員會十九日聲稱，除人大常委會外，其他機關都無權做出判斷。何俊仁接受中央社訪問時強調，中國人大勢將就香港高院裁決進行釋法，將破壞香港司法獨立性。
岑子杰兩個月兩度遇襲
何俊仁表示，港府也將對高院裁定提出上訴，而上訴或釋法的時序並不重要，結果就是釋法，然後香港法院必須服從。他說，北京正從全方位箝制香港，包括司法層面。
自六月份「反送中」運動爆發以來，包括民主黨立法會議員鄺俊宇、同黨另一名立法會議員林卓廷、「民間人權陣線」（民陣）召集人岑子杰等泛民派人士，都發生遇襲事件，岑子杰更在兩個月內兩度遇襲。
何俊仁此前也曾經在二○○六年八月遇襲，成為香港主權移交中國後首宗立法會議員遇襲案例。