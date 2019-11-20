美龐皮歐籲林鄭獨立調查抗爭

香港警方強力掃蕩大學校園，美國國務卿龐皮歐十八日表示關切。（歐新社）

2019-11-20 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港警方十七日起包圍香港理工大學，與「反送中」示威者爆發激烈衝突，美國、歐洲和亞洲各國對此均高度關注。美國國務卿龐皮歐十八日更直指，香港回復平靜的關鍵落在香港政府上，不能單靠執法機關，呼籲香港特首林鄭月娥對抗爭相關事件展開獨立調查，並重申中國政府應恪守一九八四年「中英聯合聲明」承諾的香港自由。

聯合國人權高級專員十九日也發表聲明，關注理大內部人道狀況明顯惡化，催促香港和中國當局採取措施，降低和解決理大的人道狀況，並尋求和平解決出路。但中國外交部駐港公署對此強硬回應，批其「輪番上陣，假惺惺『呼籲對話』」旨在「為恐怖暴徒打氣，唯恐香港不亂！」重申中、港政府「打贏止暴制亂、恢復秩序這一正義之戰」的決心。

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針對港警包圍理大，英國、德國政府近日紛紛呼籲衝突各方冷靜，歐盟還敦促港府廿四日如期舉行區議會選舉。新加坡貿易和工業部部長陳振聲則提醒政府，謹記「反送中」反映的人民利益至上原則。

鑑於赴香港旅遊的日本東京農業大學三年級學生井田光十七日在理大附近被捕，以及留學香港的日本學子敘述當地校園宛如戰場等親身經歷，日本官房長官菅義偉更直言，日本已發現「一國兩制」保障的香港自由開放蕩然無存，他將在國際場合建議中國透過對話解決問題。

南韓首都首爾鬧區明洞的中國大使館前，十九日也有南韓學生團體發動示威，聲援香港「反送中」運動。（法新社）

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