為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

別讓台灣變香港 港生哭求勿投親中政黨

好民文化行動協會理事長林芳如表示，11月20日是國際兒童人權日，但香港的兒童已呼叫119，因港警攻進大專院校，學生兒童等基本人權已受到危害。（記者歐素美攝）

好民文化行動協會理事長林芳如表示，11月20日是國際兒童人權日，但香港的兒童已呼叫119，因港警攻進大專院校，學生兒童等基本人權已受到危害。（記者歐素美攝）

2019-11-20 05:30:00

〔記者歐素美、簡惠茹／綜合報導〕「光復香港，時代革命，沒有暴徒，只有暴政，香港人加油！台灣人加油！」廿日是國際兒童人權日，好民文化行動協會發起「中台灣挺香港囝仔，顧台灣未來」活動，中部十八個公民團體及香港學生，昨齊聚台中火車站「連儂牆」前，控訴香港「納粹、集權」，暴力逮捕、侵犯兒童人權，譴責性暴力，呼籲台灣人不要支持親中政黨，以免淪為和香港一樣的慘況。

香港已逾四千人被捕

好民文化行動協會理事長林芳如表示，未滿十八歲就是聯合國兒童權利公約定義下的兒童，到今年十月底，香港逾四千人被捕，其中七百五十人未滿十八歲、一百零五人未滿十六歲，五個多月來香港警察以恢復社會秩序名義，暴力逮捕、侵犯兒童人權。

勵馨基金會台中副主任葉美玲譴責港警以性暴力作為威嚇手段；人本教育基金會台中分會主任陳怡文哽咽控訴港警將校園弄得像戰場，希望台灣真正撐起自由與民主的價值，與香港年輕人站在一起。

目前就讀中山醫學大學的香港學生PHOEBE，細數五個多月來香港警察以胡椒噴霧、警棍、布袋彈、橡膠子彈、催淚彈、水砲車，甚至聲波車，無差別打人抓人，不許救護、打傷記者，甚至出現大批可疑屍體或被自殺民眾，她說「我怎麼會懂這麼多種武器，這正常嗎？」「我在台灣過著正常大學生活，香港的學生卻要為香港民主自由擋子彈」時，忍不住淚流，呼籲台灣人盡力幫助香港，要以香港為借鏡，選舉時不要支持親中政黨，以免淪為跟香港一樣。

另一位港生Vincent說，香港在做納粹及集權的行為，台灣要作為借鏡，守護台灣，不要變成香港一般的人間煉獄。

此外，中研院研究人員組成的「自由學社」，也發表聲明譴責港警破壞學術中立與大學自主，強烈呼籲港府立即停止一切破壞校園自主自治的行為，並為這一連串不正當的行動向學校與學生鄭重道歉。成員之一的中研院社會所研究員林宗弘也呼籲，中研院擬定接納香港流亡學者方案，展現中研院維護學術自由的價值和傳統。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
千人被捕 十餘勇武派續留理大
2019-11-20 05:30

千人被捕 十餘勇武派續留理大
受困理大 18歲台生被送葵涌警署
2019-11-20 05:30

受困理大 18歲台生被送葵涌警署
寶齊萊「翻玩復古」再現復刻工藝

寶齊萊「翻玩復古」再現復刻工藝
警黑勾結關鍵 鷹派鄧炳強掌港警務處
2019-11-20 05:30

警黑勾結關鍵 鷹派鄧炳強掌港警務處
美龐皮歐籲林鄭獨立調查抗爭
2019-11-20 05:30

美龐皮歐籲林鄭獨立調查抗爭
不重壓單一資產 精選複合債多元配置顯優勢

不重壓單一資產 精選複合債多元配置顯優勢
才罵人大 泛民大老何俊仁被圍毆
2019-11-20 05:30

才罵人大 泛民大老何俊仁被圍毆
人大說了算？ 中國學者：違反基本法
2019-11-20 05:30

人大說了算？ 中國學者：違反基本法

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播