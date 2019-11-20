別讓台灣變香港 港生哭求勿投親中政黨

好民文化行動協會理事長林芳如表示，11月20日是國際兒童人權日，但香港的兒童已呼叫119，因港警攻進大專院校，學生兒童等基本人權已受到危害。（記者歐素美攝）

2019-11-20 05:30:00

〔記者歐素美、簡惠茹／綜合報導〕「光復香港，時代革命，沒有暴徒，只有暴政，香港人加油！台灣人加油！」廿日是國際兒童人權日，好民文化行動協會發起「中台灣挺香港囝仔，顧台灣未來」活動，中部十八個公民團體及香港學生，昨齊聚台中火車站「連儂牆」前，控訴香港「納粹、集權」，暴力逮捕、侵犯兒童人權，譴責性暴力，呼籲台灣人不要支持親中政黨，以免淪為和香港一樣的慘況。

香港已逾四千人被捕

好民文化行動協會理事長林芳如表示，未滿十八歲就是聯合國兒童權利公約定義下的兒童，到今年十月底，香港逾四千人被捕，其中七百五十人未滿十八歲、一百零五人未滿十六歲，五個多月來香港警察以恢復社會秩序名義，暴力逮捕、侵犯兒童人權。

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勵馨基金會台中副主任葉美玲譴責港警以性暴力作為威嚇手段；人本教育基金會台中分會主任陳怡文哽咽控訴港警將校園弄得像戰場，希望台灣真正撐起自由與民主的價值，與香港年輕人站在一起。

目前就讀中山醫學大學的香港學生PHOEBE，細數五個多月來香港警察以胡椒噴霧、警棍、布袋彈、橡膠子彈、催淚彈、水砲車，甚至聲波車，無差別打人抓人，不許救護、打傷記者，甚至出現大批可疑屍體或被自殺民眾，她說「我怎麼會懂這麼多種武器，這正常嗎？」「我在台灣過著正常大學生活，香港的學生卻要為香港民主自由擋子彈」時，忍不住淚流，呼籲台灣人盡力幫助香港，要以香港為借鏡，選舉時不要支持親中政黨，以免淪為跟香港一樣。

另一位港生Vincent說，香港在做納粹及集權的行為，台灣要作為借鏡，守護台灣，不要變成香港一般的人間煉獄。

此外，中研院研究人員組成的「自由學社」，也發表聲明譴責港警破壞學術中立與大學自主，強烈呼籲港府立即停止一切破壞校園自主自治的行為，並為這一連串不正當的行動向學校與學生鄭重道歉。成員之一的中研院社會所研究員林宗弘也呼籲，中研院擬定接納香港流亡學者方案，展現中研院維護學術自由的價值和傳統。

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