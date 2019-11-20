警黑勾結關鍵 鷹派鄧炳強掌港警務處

中國國務院十九日正式任命鄧炳強（左）接任警務處處長。（路透）

2019-11-20 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕在香港特首林鄭月娥的提名與推薦下，中國國務院十九日正式任命被視為香港警察鷹派人物的警務處副處長鄧炳強，接替即將退休的盧偉聰擔任警務處長。隨著鄧炳強新官上任，香港警務處官網的口號也從原本的「服務為本，精益求精」，改為「忠誠勇毅，心繫社會」。他更聲稱港警在過去五個月鎮壓「反送中」運動的表現，證明他們是「亞洲最優秀」的警隊。

稱港警鎮壓 亞洲最優秀

五十四歲的鄧炳強曾因與新界元朗鄉紳關係密切，遭疑在七月廿一日的元朗事件中扮演「警黑勾結」的關鍵角色。在近五個多月的抗爭中，鄧炳強也多次親臨警方前線，並曾在記者會中坦承警方會喬裝成「不同人物」臥底示威現場。香港媒體報導，隨著鄧炳強接任處長，警隊新「鐵三角」核心管治班子也已成形：鄧炳強將與警務處副處長（管理）郭蔭庶，以及晉升為警務處副處長（行動）的蕭澤頤帶領警隊，日後作風料將更為強硬。

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鄧炳強在接任警務處長的記者會上表示，網路上有許多關於警方的假消息與不實指控，警方將利用記者會和社群媒體澄清，呼籲各界繼續支持警方工作。「南華早報」十九日刊出專訪顯示，鄧炳強認為「獨立監察警方處理投訴委員會」（監警會）有豐富經驗，是當前最好的選擇，不支持「反送中」陣營提出「五大訴求」之一的成立獨立調查委員會，聲稱此舉不僅無助於緩和當前局勢，還會讓警隊成員失望。

對於外界指責警隊用武過當、性騷擾與虐待被拘捕者，鄧炳強全數否認，並指控示威者的暴力行為不只令人痛心，更接近恐怖主義，甚至試圖捏造假新聞摧毀警隊聲譽。鄧炳強雖坦承警方決策並不完美，但「我們必須看全局，而非放大檢視枝微末節的小事」，不會為此道歉。

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