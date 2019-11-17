川普討駐日軍費 20億美元變100億

美國總統川普五月廿八日訪日期間，在日本首相安倍晉三（右）陪同下，登上日本海上自衛隊「出雲級」直升機護衛艦「加賀號」。（法新社檔案照）

2019-11-17 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本「共同社」十六日引述日本政府消息人士報導，七月時任總統川普國安顧問的波頓與國安會議亞洲主任的博明（Matthew Pottinger）在訪問亞洲期間，曾向日本官員提出日方每年分攤的五．四萬名駐日美軍經費，應從今年度的約廿億美元增加約四倍，到約一百億美元，而非美國期刊《外交政策》（ＦＰ）十五日披露的增加三倍，也就是約八十億美元。

共同社稱，日方已拒絕美國此要求。除日本外，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）稍早也報導，川普正要求另一個亞洲盟邦南韓二○二○年度分攤的二．八五萬名駐韓美軍經費，從今年度的八．九一億美元增加四倍，到約四十七億美元。

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南韓也漲４倍 日本已拒絕

博明現職副國安顧問，波頓則已於九月被川普開除。華府智庫「傳統基金會」學者克林諾（Bruce Klingner）說，川普要價過高，在若干美國的最親密盟邦，可能引發反美主義，甚至造成駐當地美軍兵力減少，讓北韓、中國及俄羅斯得利。一名美國官員更坦言，川普此舉完全誤解同盟價值，且與川普政府重新導向與中、俄競爭的策略背道而馳。

美、日和美、韓針對美國駐軍的經費分攤比例，主要根據雙邊的「特別措施協定」（ＳＭＡ）決定，依慣例，每五年重新談判。ＣＮＮ報導，川普原要求韓方分擔五十億美元，經國務院與五角大廈官員說服，才降至四十七億美元。共同社報導，包括駐日美軍基地內的日籍工作人員及水電費等費用在內，日方編列的今年度駐日美軍經費分攤為近廿億美元的一九七四億日圓，波頓此前則要求逾九八○○億日圓（近百億美元）。

由於現行的美日ＳＭＡ，明年底才到期，因此日方談判的時間較充裕。反觀二月通過的現行美韓ＳＭＡ的期限為今年，雙方須在幾個月內重啟談判。美國防部長艾斯培十三日說，美方已要求韓方大幅增加分攤的費用，但拒絕透露數字。

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