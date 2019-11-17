港警追捕記者 海綿彈射穿後背包

不滿居民清掃路面，黑衣抗爭者16日與民眾爆發口角衝突。（法新社）

2019-11-17 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港防暴警察十六日凌晨於旺角附近驅散堵路縱火之示威者時，竟指控現場記者「襲警」、「幫暴徒擋子彈？」隨後射出一顆海綿彈，擊破試圖拍攝全程的商業電台記者身上後背包，所幸人未受傷。香港記者協會、香港新聞行政人員協會一致譴責警方濫用武力，呼籲特首林鄭月娥立即整肅警隊，以確保前線新聞從業人員履行「第四權」監督職責。

事發於地鐵旺角站靠砵蘭街C4出口附近，一名防暴警察先在快餐店門外，挑釁質問一名戴灰頭盔的記者：「是不是襲警？走！」一位戴白頭盔的記者準備帶人離開，另名防暴警察這時又說：「危險呀前面，走不走呀？」多次指控記者襲警，還手壓肩膀問：「你是不是擋子彈呀？」

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此時，一名商台記者在收工途中，見同業被刁難，馬上拿起手機拍攝，卻遭防暴警察推開；見其他防暴警察持防暴槍在C4出口外對其他現場記者說，「你什麼記者來的？你幫暴徒擋子彈？」他就繼續站上砵蘭街斑馬線記錄，於是被盯上，聽到「拉他！」指示後，他馬上轉身躲避，引出其他防暴警察合力拘捕，接著傳出一記槍響，商台記者隨後大聲表明身分，怒喊︰「你竟然用槍指住記者？」防暴警察才退回彌敦道。他當時配戴記者證，頭盔還標示「商業電台」。

香港電台拍攝的畫面和讀者提供的片段，清楚記錄警察追捕他，於三公尺內近距離朝他開槍。商台記者事後強調，不曾肢體碰觸警方，遑論「襲警」。商業電台隨後發布聲明，強烈譴責相關警員行為破壞新聞採訪和言論自由，要求當局徹查及嚴加約束。

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