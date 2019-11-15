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中大前學生會長：港警和六四解放軍沒分別

香港中文大學學生會前會長周竪峰。（取自網路）

香港中文大學學生會前會長周竪峰。（取自網路）

2019-11-15 05:30:00

〔記者簡惠茹／越洋採訪報導〕香港中文大學學生在警方強勢武力下死守校園，當時人在現場的前中大學生會長周竪峰指出，警方一再欺騙，學生堅守防線，「一定要把學校守下來！」港警已和一九八九年六四事件的中國人民解放軍沒有分別！他也向台灣喊話，「你們要記著，千萬不要相信中國和共產黨，我很喜歡台灣這個地方，你們也一定要守著」。

周竪峰在港警入侵中大的十二日當天，回到母校現場。他說，下午三點多，當時校方高層出面和警方協商，警方說只要學生後退不再攻擊，警察就會退出校園。雙方同意後，學生決定放棄防線，正打算後退時，警方卻突然向前衝，以欺騙方式一直推進。

周竪峰說，學生後撤重整防線，在原地設置路障，一直到五點多，中大校長段崇智等人出現在現場，希望保護學生，也再次與警方協商。警方說，若校方讓學生不再丟東西到公路，警察就會後退，但大多數學生已不再相信警察。段崇智當時希望先到警察局保釋學生出來，警方居然直接向校長周圍發射催淚彈，連校長都遭殃。

周竪峰說，他當下真的很震撼，校長和教授代表中大，也是社會名流，希望經由溝通達成協議，警方卻直接對他們開槍，學生看到當然很憤怒。此外，警方一邊說要撤退，一邊卻又出動水砲車，藍色顏料還加入催淚成分，對著學生發射水柱。

周竪峰說，大學是社會良心，「中大更是我們的家」，校園一直是學術自主自由的神聖所在，攻擊學校絕對是非人道、野蠻的行徑，他對警察入侵校園真的很生氣、很難過，沒有任何民主國家會讓警察或軍隊這麼做，香港已和軍政府沒有分別。

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