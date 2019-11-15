美參院排審香港法案 最快11/22前立法

美國前駐聯合國大使海利。 （法新社）

2019-11-15 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕在香港示威者與警方的衝突愈演愈烈之際，主張香港民主自決的政黨「香港眾志」十四日在臉書發文表示，他們已獲得美國兩黨人士確認，參議院最快將於本週開始審議「香港人權與民主法案」，並於廿二日感恩節假期開始前完成立法程序。

由旅美港人在華府成立的「香港民主會」（HKDC）在推特證實，十四日參議員魯比歐（Marco Rubio）、參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）、眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel），與參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）會面，並取得共識與承諾，「香港人權與民主法案」將會儘快審議，該法案提案人魯比歐則承諾會在感恩節之前通過。魯比歐也在推特表示，「香港人權與民主法案」在參議院取得了非常顯著的進展。

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英國擬立法制裁林鄭、港警

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）十四日也在推特上表示，香港不斷升級的暴力與北京宣布將加強控制香港政治、司法、教育系統的計畫，都令人深感憂慮。CECC譴責當局過度使用武力。並指出當局威脅要取消廿四日的區議會選舉，只會升高民眾不滿，更彰顯北京對香港政府的完全控制，呼籲北京考量破壞香港自治的代價，可能會面臨美國與國際社會的制裁。

英國外交部也首次有官員建議對香港侵害人權的官員實施制裁。負責亞太事務的政務次官惠勒（Heather Wheeler）表示，英國政府考慮制定人權法，對嚴重侵犯人權者實施制裁。英國國會跨黨派香港問題小組幕僚懷豪斯（Chris Whitehouse）向英國「衛報」表示，香港特首林鄭月娥與香港警方高層將是該立法的明顯目標。

美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）十二日在美國福斯新聞的節目中，點出中國一直試圖用各種手段讓香港抗爭者噤聲，並表示香港的示威關乎「如果香港倒下，台灣會是下一個，這就是為什麼美國必須關心香港人試圖要做的事」。

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