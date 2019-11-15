抗爭升溫 習海外發聲挺港警

香港理工大學學生十四日在校園內築牆封鎖道路。 （法新社）

2019-11-15 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港反政府抗爭急遽升溫之際，人在巴西首都巴西利亞參加金磚國家高峰會的中國國家主席習近平，十四日首度「就當前香港局勢表明中國政府嚴正立場」，提出「三個嚴重」、「三個堅定支持」、「三個堅定不移」，強調香港「激進暴力犯罪行為」已嚴重挑戰「一國兩制」底線，「止暴制亂、恢復秩序」是香港當前最緊迫的任務，「堅定支持香港警方嚴正執法」，也「繼續堅定支持」香港特首林鄭月娥依法執政。

習近平說，「維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹『一國兩制』方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移」。

請繼續往下閱讀...

港府否認將宵禁、取消區選

林鄭十三日晚間在官邸召集港府高層官員密會兩小時，香港媒體十四日盛傳會中曾討論實施宵禁、提升警方武力與取消區選等因應措施，連中共黨媒《環球時報》都一度推文稱港府將在週末宣布宵禁，但在半小時後火速刪文。而根據「香港○一」掌握的最新消息，港府不會宣布宵禁與取消區議會選舉。

若局勢惡化 難保不宵禁

「香港○一」指出，這場會議確實曾商討實施宵禁，目的是進一步減少上街示威人數，以利警方執法。宵禁實施的法律門檻不高，特首「如信納為了公共秩序而有需要」，即可根據既有「公安條例」第卅一條頒佈，違者可處最高五千港幣的第二級罰款及兩年監禁。此外，警方武力升級、多使用橡膠子彈，以及取消廿四日區議會選舉，據傳也在當晚密會的考量之列。

未否認警方武力升級的可能

在外傳林鄭將在十四日下午宣布強制民眾晚間七時過後不得出門的週末宵禁令，以及環時發佈前述推文後，香港股市「恒生指數」立刻大跌三六七點。港府消息人士隨後向「香港○一」透露，港府目前沒有實施宵禁、取消區選的決定，只是「長遠沒有人能打包單，如果香港局勢惡化到打內戰一樣，到時甚麼都有可能」。但此人未否認警方武力升級的可能性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法