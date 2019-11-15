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示威對立激化 港停課至週日

黑衣女子遭白衣人揪髮拖行、俘虜。（取自星島日報網站）

黑衣女子遭白衣人揪髮拖行、俘虜。（取自星島日報網站）

2019-11-15 05:30:00

港大理大 改以網路教學

〔編譯茅毅／綜合報導〕全港罷工、罷市、罷課的「大三罷」行動，至十四日進入第四天。「反送中」示威者在多區堵路和集會，挺港府人士則在新界元朗遊行，自稱「東江縱隊承傳綜合會」，高喊「支持警察」、「開槍有理」等口號。在新界上水北區大會堂附近，一群人持伸縮棍等武器，圍毆示威者及市民；在中環，則有一名中年男子責罵示威者，當場遭「私了」。

此外，香港教育局宣布，基於安全考慮，各級學校自十五到十七日繼續停課。香港大學與香港理工大學十四日跟進中文大學，取消面授課程，改以網路教學方式進行。香港教育局也宣布各級學校本週全部停課。

理大城大浸大 聯外路全堵

在九龍，示威者堵塞連接港島與九龍的海底隧道（紅隧）九龍端入口，佔據連接港鐵紅磡站與香港理工大學（理大）的天橋。理大、香港城市大學（城大）、香港浸會大學（浸大）校外，都有示威者堵路。理大有示威者指稱，特警「速龍小隊」在附近的香港科學館戒備。在港島，香港大學外也有道路被示威者佔據。中環德輔道中及干諾道中、太古英皇道，都被佔路。中環有示威者高呼「支持中大，永不言敗」，聲援遭鎮暴警察進攻的香港中文大學，人數至少逾百。

當晚七點多，一輛運載建築材料的大貨車行經示威者在紅磡堆放的路障，有示威者以為它企圖衝過路障而丟擲汽油彈。此外，紅隧收費亭、紅磡漆咸道，都有示威者投擲汽油彈。晚間八點，港島香港大球場舉行下屆世足賽亞洲區資格賽，開賽前演奏中國國歌時，場內許多球迷報以噓聲。開賽後，有球迷唱起反送中歌曲「願榮光歸香港」，並高呼反送中口號。

另一方面，城大十四日聲明，執法人員若欲進入校園內，必須事先與校方溝通，並遵守指引及規定。香港網路媒體「立場新聞」披露，美國、印尼駐港領事館十四日凌晨已緊急致電通知在中大交換學生，要求當天早上前離開中大。

自稱好市民 挺警止暴制亂

自稱東江縱隊（抗戰期間在廣東與香港活動的中共游擊隊）承傳綜合會的逾百人隊伍，下午兩點多在元朗遊行，他們戴著印有「香港好市民」的臂章，喊著「止暴制亂」等口號，表示會協助警察和政府，令香港回復正常。網路上流傳的多段影片顯示，中午在上水大會堂附近，約二、三十人持鐵棒、長棍等武器，圍毆穿黑衣的示威者與市民。

立場新聞則報導，由於本週有多名示威者中彈，有急救人員懷疑，警方已刻意瞄準示威者的頭部及下體等要害。路透引述示威者報導，由於警方粗暴對待，示威者為了「自衛」，原先的非暴力示威逐漸升高為射火箭、扔汽油彈等手段。

約二、三十名持鐵棒、長棍等武器的不明人士，十四日在上水大會堂附近圍毆示威者與民眾。（取自星島日報網站）

約二、三十名持鐵棒、長棍等武器的不明人士，十四日在上水大會堂附近圍毆示威者與民眾。（取自星島日報網站）

香港社會因「反送中」嚴重對立，一名男子十四日在中環與示威者發生口角，遭多人毆打受傷。（路透）

香港社會因「反送中」嚴重對立，一名男子十四日在中環與示威者發生口角，遭多人毆打受傷。（路透）

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