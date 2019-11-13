港警濫開槍 美方譴責 中國護航

（法新社）

2019-11-13 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕香港十一日「大三罷」，有示威者遭警方槍擊，一度命危，遭美國譴責「不合理使用致命武力」。中國外交部發言人耿爽十二日回應，透過影片可以清楚得知，「暴徒襲警在先」，強調無論在哪個國家，攻擊執法中的警察、威脅警察人身安全，都必然會受到警方強力反制。

耿爽更反問英、美官員，「類似的事件發生在美國和英國時，他們的警察是如何處置的？」，並狠嗆美方官員未具名發表言論，「恐怕是自己都不好意思具名發表」，要求英、美尊重中國主權，「停止以任何形式插手香港事務、干涉中國內政」。

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中國「人民日報」十二日透過社論讚許港警「已經展現出極大的克制」，是別無選擇才會合理開槍，並舉法國黃背心、美國佔領華爾街為例，指出各國都會用相同手段對付示威者，控訴「學校被暴力分子當成安身之所」、「媒體縱容記者阻礙執法」。

中國官媒「中國日報」十一日的網路評論批評，香港法院過去一直因「縱容」示威者遭人詬病，法律失去對惡行的阻嚇作用，凸顯出香港法院存在明顯問題。對於示威者八日向荃灣裁判法院投擲燃燒彈，「中國日報」則抨擊示威者「破壞司法獨立」。

「環球時報」同日也發表題為「香港暴徒點燃反對者 已與IS無異」的社評，抨擊放火燒人的示威者「口口聲聲追求民主自由，卻容不下與他們立場相反的人表達意見」，已經與伊斯蘭國（IS）成員無異，指責示威者正在「毀掉香港的文明」。

中國中央電視台（CCTV）則批評示威者「嗜暴」、「喪心病狂」、「無法無天」，只能以最嚴厲的執法回應，並重申制暴止亂是香港當前最重要的任務，支持警隊嚴正、果斷執法。

香港特首林鄭月娥十二日重申，不會回應反送中示威者的訴求，對於監警會國際專家小組批評香港監警會調查能力不足，林鄭表示，等監警會考慮過國際專家意見，並發表報告後，政府才會對此回應。

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