11月24日區選恐取消 曾俊華等人連署反對

香港一百二十五名知名人士連署發表「保區選、一票顯民心」公開信，刊登於十二日的香港「明報」。（取自網路）

2019-11-13 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕香港區議會選舉將於本月廿四日登場，由於警方十一日以實彈射擊示威者，中共機關報「人民日報」十二日社論聲稱，「支持警隊平息暴亂，才能展開公正的選舉」；香港政制及內地事務局局長聶德權也曾表示，港府已預留延後至十二月一日投票的備案，學者指出，香港特首林鄭月娥在獲得中國國家主席習近平的政治授權後，未來只會更加強硬，區議會選舉取消的可能性大增。

125名人發表公開信

對此，前財政司長曾俊華、前問責局長張炳良、王永平等前港府官員，以及香港中文大學前校長沈祖堯、「蘭桂坊之父」盛智文等一百二十五名香港各界知名人士，連署發表「保區選、一票顯民心」公開信，刊登於十二日的「明報」，要求港府不應基於「別有用心人士的干擾」取消選舉，一場公平、合乎程序正義的選舉，是公民應有的權利，呼籲社會各界讓選舉順利進行。

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連署信也指出，香港在當前嚴峻狀況下，透過選舉過程的廣泛辯論，執政者將更了解人民的想法，「投票率越高，意義就越大」。曾參選特首的曾俊華也在「臉書」發文指出，港府不應延後選舉，「拖延選舉，只會進一步延長和提升暴力」，並呼籲立即停止暴力。

林鄭則表示，廿四日的區議會選舉涉及逾四百萬選民，港府仍希望舉行「公平公正、安全有序」的選舉，將考慮選舉管理委員會和危機管理委員會的意見，決定是否如期舉行，但強調不會定下延後選舉的「死線」。

由於「反送中」運動反映的民意走向對泛民主派有利，外界質疑港府可能以社會動亂為由，延後甚至取消區議會選舉。台師大政治學系教授范世平等多名學者擔心，林鄭獲北京當局授權後，未來「只會硬，不會軟」，可能取消區議會選舉，使香港社會對立更嚴重，若出現進一步衝突，北京當局將宣布戒嚴。

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