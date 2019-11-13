美英嚴重關切香港 促中恪守中英聯合聲明

（路透）

2019-11-13 05:30:00

〔編譯周虹汶、黃靖媗／綜合報導〕香港「反送中」運動延燒迄今已逾五個月，警方十一日向示威者射擊實彈致人重傷，對香港情勢向來沉默的日本政界，日本立憲民主黨黨魁枝野幸男與參議員蓮舫等多名國會議員，罕見地呼籲港警停止用槍。英國和美國也表達「嚴重關切」，除呼籲港府與民間對話解決問題，也特別要求中國恪守保障香港主權移交後維持高度自治的一九八四年「中英聯合聲明」。

蓮舫等日議員 籲港警停止用槍

英國首相強森（Boris Johnson）透過唐寧街首相府發佈消息，表示支持「和平抗爭的權利」，敦促「各方冷靜與克制」。美國國務院也針對近期香港「反送中」運動發展發表首次官方評論，發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）在聲明中指出，美國譴責各方暴力行為、對暴力受害者表達同情，並呼籲警方與抗議民眾自制。美方重申，「香港的自治、堅持法治，以及對保護公民自由的承諾，是維持美國法律規定下的香港特殊地位的關鍵。」

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對此，中國外交部發言人耿爽十二日回應，透過影片可清楚得知，「暴徒襲警在先」，強調無論在哪個國家，攻擊執法中的警察、威脅警察人身安全，都必然遭到強力反制，要求美、英「停止以任何形式插手香港事務、干涉中國內政」。中共機關報「人民日報」十二日也透過社論讚許港警「已經展現出極大的克制」，並舉法國黃背心、美國佔領華爾街為例，辯稱各國都會使用相同手段對付示威者。

鷹派黨媒「環球時報」也發表題為「香港暴徒點燃反對者 已與ＩＳ無異」社評，抨擊示威者已和伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）成員無異。針對美國共和黨籍參議員布萊克本（Marsha Blackburn）以「天安門事件二．○版」批評港警，環時總編輯胡錫進痛罵，香港動盪正是「受你這樣的政客鼓動」，指控「你正在香港栽培宛如伊斯蘭國的恐怖份子」。

南韓大學生聲援港人 批政府只看中國眼色

另一方面，由於南韓政府對香港情勢始終保持沉默，首爾大學等院校近日也出現批判政府的行動，學生十一日身穿黑衣、戴黑色口罩，在校園內「沉默遊行」，痛批政府只看中國眼色。南韓媒體報導，香港抗爭者將一九八○年代南韓民主化抗爭現場高唱的「獻給您的行進曲」等以粵語翻唱，幾乎是以南韓一九八七年六月民主運動為藍本。

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