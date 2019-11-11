萬人夾道 德仁即位遊行 雅子泛淚

日本東京十日下午舉行新天皇登基慶祝活動「祝賀御列之儀」，德仁天皇夫婦搭乘敞篷車上街，接受民眾祝賀。雅子皇后還數度感動得以手擦拭眼角。（美聯社）

2019-11-11 05:30:00

〔駐日特派員林翠儀／東京十日報導〕日本新天皇登基慶祝活動之一「祝賀御列之儀」，十日下午在東京舉行。德仁天皇夫婦搭乘敞篷車上街，接受民眾祝賀。遊行路線從皇宮至赤坂御所長約四．六公里，全程約半小時，沿途民眾夾道揮舞國旗，德仁夫婦也向民眾揮手致意，雅子皇后還數度以手擦拭眼角，露出感動神情。

距上次遊行已26年 警力2.6萬

這場遊行原本預定上月二十二日緊接在登基大禮後舉行，但因天氣不佳，再加上「哈吉貝」颱風造成重創，延至十日舉行。德仁夫婦上次的慶祝遊行，是在一九九三年六月成婚大禮之後，當時也是萬人空巷。

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這項令和元年的首次慶祝遊行，遊行路線周邊一早就擠滿來自全國各地的民眾。警方動員各地約二．六萬警力維安，民眾進入集合點前必須通過嚴格安檢，連錢包裡的夾層都被一一檢視。

日本時間下午三時整，德仁穿著燕尾服並佩戴勳章，雅子則穿著長禮服佩戴頭冠，兩人搭乘敞篷車從皇宮出發，首相安倍晉三和皇嗣秋篠宮夫婦的座車也跟在後方。包括前導車和警備車在內，天皇遊行車隊共五十輛，綿延約四百公尺。車隊從皇宮正門以時速十公里的速度緩緩前進，宮內廳樂隊演奏配合德仁即位譜寫的「令和」進行曲，陸上自衛隊儀隊也列隊在二重橋上舉槍致意。

搶看天皇夫婦 有人等逾五小時

車隊途經警視廳前的櫻田門、國會議事堂正門前，來到赤坂見附的斜坡，接著進入青山通，最後轉彎抵達德仁夫婦居住的赤坂御所，全程花了半小時。許多民眾一早就在集合點外等待進場，有人等了五個多小時，只為了看天皇夫婦一眼。一名擠不進最前線的女性民眾表示，雖然站在後面完全看不到，但只要呼吸一口現場空氣，就心滿意足了。

日本東京十日下午舉行新天皇登基慶祝活動「祝賀御列之儀」，德仁天皇夫婦搭乘敞篷車上街，接受民眾祝賀。雅子皇后還數度感動得以手擦拭眼角。（美聯社）

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