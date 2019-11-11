警察也倒戈 玻利維亞重新大選

玻利維亞警察加入反對派的抗爭行列。（法新社）

2019-11-11 05:30:00

開票中斷 現任總統小幅領先變大贏10％

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕玻利維亞十月總統大選傳出作票爭議，反對陣營持續抗爭至今。憤怒的民眾九日闖入兩家官方媒體驅逐員工，強迫斷訊，原本駐衛總統府的菁英警隊也加入示威行列。面對龐大壓力，玻國總統莫拉萊斯（Evo Morales）十日宣布，將尊重美洲國家組織（OAS）的調查報告，重新舉行大選，並將陷入舞弊疑雲的選舉委員會成員撤職。

OAS十日發表的初步報告指出，在審核投票時發現「明顯的操作」，且就統計上來說，莫拉萊斯不太可能大贏超過十％，建議玻國當局撤換現任的選舉委員，作廢十月二十日的大選結果，重新舉行大選。

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十月總統大選期間，開票工作進行超過八成後突然遭暫停，當時莫拉萊斯僅小幅度領先反對派領袖、前總統梅沙（Carlos Mesa）。恢復計票後，官方廿一日晚間公布的九十五％計票結果卻顯示，莫拉萊斯領先近十個百分點，接近不需要第二輪投票的門檻，遭反對派質疑作票，廿二日起號召民眾上街示威，罷工抗議。

示威近月難收拾 已3死數百人傷

由於訴求未獲回應，玻國民眾抗議持續至今，期間經歷多次與支持政府民眾的暴力衝突，已有至少三人死亡、數百人受傷。九日抗爭持續延燒，玻國總統府外的警衛決定倒向示威者，離開執勤崗位，還有警察爬到警局旁的屋頂上，高舉玻國國旗和「警察與人民同在」標語。軍方指揮官卡利曼也表示，「這是政治問題，應該在政治範疇內解決」，軍隊絕對不會站在人民的對立面，軍方目前無任何干預計畫。

反對派抗爭者九日更衝進玻國官媒「Patria Nueva廣播電台」與「玻利維亞國家電視台」，Patria Nueva電台台長馬多納多表示，示威者闖進辦公室，強逼員工離開。約四十名員工離開後，兩家媒體都只播放音樂。

二○○六年起擔任玻國總統的莫拉萊斯，是拉丁美洲目前任職最久的總統。二○○九年前的玻國憲法規定，總統不得連選連任，但該年通過的新憲法取消任期限制，因此莫拉萊斯得以在今年繼續爭取連任。

選擇支持抗爭的警察們，一邊揮舞玻國國旗，一邊撤退回警局。（歐新社）

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