柏林圍牆倒塌30週年 龐皮歐警告中俄伊朗

美國國務卿龐皮歐八日在德國柏林「柯爾柏基金會」發表演說，紀念一九八九年十一月九日「柏林圍牆」倒塌卅週年。 （法新社）

2019-11-09 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐八日在德國柏林的非營利組織「柯爾柏基金會」（Koerber Foundation）發表演說，點名中國、俄羅斯和伊朗，對這三國發出嚴厲警告，並呼籲美國的西方盟國捍衛得來不易的自由，「認清我們（西方國家）當前與若干不自由的國家，進行一場價值的競爭」。他並批評中共正「形塑一個威權主義的新視界」，中共所用的鎮壓其人民的手法，令人驚懼地與東德共產黨如出一轍。

一九八九年十一月九日，東德群眾推倒了分隔東柏林與西柏林的水泥「柏林圍牆」，東德共產政權垮台。龐皮歐在該圍牆倒塌卅週年的前一天，旋風式地訪德兩天，此行預定拜會德國總理梅克爾。

請繼續往下閱讀...

龐皮歐在前述演說中直指，西方、自由國家，有責任嚇阻來自像中、俄、伊朗一樣的政府，對我們人民的威脅，美國及其盟邦也應捍衛一七七六年（美國獨立）、一九四五年（二戰結束）及一九八九年得之不易的自由。他示警說，若干「中國公司」意圖建立第五代行動通訊（5G），甚至「你們（德國）自己的情報首長，也已指出不能完全信賴華為」。德國政府未能排除中國電信大廠「華為」參與德國5G網路基礎設施的建置。

在美、德關係上，龐皮歐提到，對自由民主的捍衛，也意味著防止歐洲的能源供應依賴俄國總統普廷的「一念之間」，再度表達反對興建中的從俄國鋪設至德國的「北溪二號」天然氣管線。對於法國總統馬克宏指稱，北約組織（NATO）正處於「腦死」狀態，龐皮歐八日演說時亦呼應說，北約必須成長及蛻變，否則恐落伍遭淘汰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法