前紐約市長彭博擬選總統 美大選再添「老」將

圖為美國紐約市前市長彭博今年二月召開記者會的檔案照。 （美聯社）

2019-11-09 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕媒體大亨出身的美國紐約市前市長彭博（Michael Bloomberg）的發言人透露，彭博正認真考慮投身二○二○年總統大選與爭取民主黨黨內提名。值此距離明年二月初的首場黨內初選投票只剩約三個月之際，彭博若確定參選，恐衝擊本就擁擠喧囂的民主黨黨內初選；反觀白宮方面則老神在在，宣稱民主黨派誰都一樣，因為總統川普一定贏。

消息人士透露，七十七歲、當過三任紐約市長的彭博，預料會在本週遞交參加民主黨在阿拉巴馬州的初選相關文件；阿州民主黨初選雖然在明年三月三日投票，但遞件截止日卻甚早，為本月八日；彭博需遞件參加初選，才能保有問鼎白宮的選擇權。

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彭博的發言人沃夫森說，彭博動念選總統是認為目前檯面上爭取代表民主黨問鼎白宮的黨內同志，恐怕無人能在明年大選中擊敗川普。民主黨總統候選人黨內初選的參選者一度多達約廿五人，目前仍有十七人；但根據近來多項民調，僅四人較有希望出線，分別是黨內改革派的麻州女參議員華倫與佛蒙特州參議員桑德斯，以及溫和派的前副總統拜登與印第安納州同志市長巴提吉格。沃夫森說，彭博若參選，將能主動攻擊川普並獲勝。

拜登七日對彭博有意參選未表意見，倒是主張開徵富人稅的華倫酸度破表，稱這是「有錢人想要美國政府與經濟只為他們自己服務的又一個案例」。

倘若彭博確定參選，將是民主黨內僅次於桑德斯的第二高齡參選人，比同年出生的拜登還大九個月，也意味二○二○年的美國總統大選將是一場七旬長輩對決之戰。

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