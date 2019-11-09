科大生墜樓亡／港府惋惜 國際特赦組織促徹查

示威者舉起「香港是警察國家」、「你們是殺人犯」的標語，對警方濫暴表達不滿。（美聯社）

2019-11-09 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港科技大學廿二歲學生周梓樂，四日凌晨在將軍澳警民衝突期間墜樓重傷，經多日搶救仍於八日不治，成為六月「反送中」示威爆發以來，首位在抗爭現場受傷身亡者。雖然周生墜樓原因尚待釐清，但泛民主派政黨、議員、科大校長史維，以及國際特赦組織等人權團體，均指警方責無旁貸，要求獨立徹查事件始末。

香港政府發言人表示，港府對周生不治深感難過和惋惜，警方重案組也在全力調查。教育局局長楊潤雄補充說，局方會與科大校方保持聯繫，希望各界保持冷靜，也呼籲學子遠離衝突現場。與此同時，立法會內務委員會、衛生事務委員會等八日開會前，泛民議員及立法會職員均為周生站立默哀，但建制派議員和政府官員卻離場或安坐靜默。公民黨議員毛孟靜表示，將在立法會大會提議針對周生死因進行研究。

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香港教育專業人員協會（教協）敦促港府嚴肅調查事件，包括警方當日是否過度追捕及阻撓救援等；教協也譴責港府一直拒絕正視衝突根源，一再拖延解決問題，導致憾事發生，呼籲港府立即處理警方濫權和濫暴。民主派和民間人權陣線的聲明指出，周生是第一位在示威現場傷重致死的年輕人，警方迄今說法和物業公司監視器片段，均未能解開謎團，「獨立調查警暴」已成香港最後的道德和理智底線。

香港「熱血公民」主席鄭松泰批評，警方經常有意無意妨礙急救，已危及港人人身安全。「香港眾志」秘書長黃之鋒和成員周庭也表示，獨立調查及重組警隊等訴求刻不容緩。科大校長史維更在致全校師生的信函中，要求當局進行「徹底和獨立調查」，警方也應解釋救護車受警車阻擋，導致救援延遲廿分鐘的原因，否則「我們會很憤怒」。

國際特赦組織香港分會總幹事譚萬基指出，現行的警方調查機制無法令人信服，要求當局就周生身亡和警方過度使用武力進行「獨立、公正、透徹調查」。「香港人權監察」要求警方嚴格遵守武力使用原則和武器製造商的使用指引，勿向密閉或半密閉空間發射催淚彈。

民主黨立法會議員涂謹申則表示，該案已自動進入「死因裁判法庭」調查程序，但由於民眾對警方沒信心，呼籲裁判官依法邀聘海外警隊接手調查。

示威者舉起「你們是殺人犯」的標語，對警方濫暴表達不滿。（彭博、美聯社）

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