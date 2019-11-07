藍點計畫抗一帶一路 爆出美台早攜手

美國推出「藍點網路計畫」對抗中國「一帶一路」，最初將由美國、日本和澳洲合作主導。圖為二○一六年一月香港亞洲金融論壇會場展示的「一帶一路」示意圖。（路透檔案照）

2019-11-07 05:30:00

〔記者呂伊萱、國際新聞中心／綜合報導〕美國推出「藍點網路計畫」（Blue Dot Network），對抗中國「一帶一路」，最初將由美國、日本和澳洲合作主導。外交部長吳釗燮昨對此表示，美國「海外私人投資公司」（ＯＰＩＣ）和台灣合作已經談了非常久，已有原則共識和巴拉圭的成功案例，目前未談及資金，而是正在討論更多的個案合作。

美國「海外私人投資公司」近日在印太商務論壇上，宣布美國將領導「藍點網路計畫」，在亞洲以至世界各地，促進「市場驅動、透明且財務可持續」的基礎設施發展。該倡議最初將由美國ＯＰＩＣ攜手日本國際協力銀行（ＪＢＩＣ）和澳洲外交貿易部合作主導。美國商務部長羅斯五日在「金融時報」訪問中說，這項計畫的關鍵在於「展現可持續項目的重要性」。

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羅斯率領高階貿易代表團，與白宮國家安全顧問歐布萊恩，出席在泰國曼谷近郊舉行的東南亞國協年度區域峰會，並在一場企業高階會議中宣布「藍點網路計畫」。吳釗燮昨列席立法院外交及國防委員會報告，民進黨立委王定宇問及台灣是否將成為「藍點網路計畫」的成員之一？吳答道，雖然和美方並未談到「藍點網路計畫」細節問題，但實際上ＯＰＩＣ和台灣的合作，「已經談了非常久」。

吳釗燮說，關於合作的原則雙方都已同意，「同意後就要針對個案有實際作為」。例如，ＯＰＩＣ五月間和台灣國合會及巴拉圭區域銀行，已啟動三方合作，是成功的合作案例，但吳釗燮也坦言，台灣是否直接成為計畫成員，涉及法規問題會有難度，目前沒談到資金這塊，而是在執行面討論更多個案合作，「有很多機會」。

ＯＰＩＣ執行長比海吉今年六月曾訪問台灣，與台灣官員會晤討論如何進一步合作。此外，ＯＰＩＣ將轉型成「美國國際開發融資公司」（ＤＦＣ），投資上限將增加一倍多，達六百億美元（約一．八四兆台幣），並擁有股權授權等新工具，使其擁有更多資源投資印太等優先區域。

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