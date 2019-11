論文禁提台灣 中國黑手伸入英大學

英國會證實中國影響力滲透校園。圖為諾丁罕大學。(取自網路)

2019-11-07 05:30:00

〔國際新聞中心/綜合報導〕英國五日成為最新一個針對中國可能干預外國教育體系與學術自由而示警的國家—國會議員警告,他們掌握「令人擔憂的證據」,顯示中國影響力滲透英國大學校園,試圖控制批評北京當局的言論,與中國建立合作關係的英國機構學術自由岌岌可危,甚至有孔子學院(Confucius Institute)相關官員沒收、撕毀提及台灣的論文!

英國下議院外交事務委員會發布「在專制時代捍衛民主 」(Defending Democracy in an Age of Autocracies )報告,引述倫敦政經學院(LSE)教授胡克禮(Christopher Hughes)說法,「你們底線在哪?當北京官署負責人現身葡萄牙會議,不僅沒收論文與書冊,還撕掉所有提及台灣的論文頁面不讓學者閱覽它們?」

中國大使館阻撓討論敏感議題

胡克禮指出,由於學者必須和孔子學院合作,幾個以大寫英文字母T開頭的地名,例如台灣、西藏與天安門,如今還有香港等議題,就被邊緣化、被排擠。LSE上月即因擔心學術自由遭到干預,臨時將親北京的上海投資者李世默資助的一門中國課程喊卡。

報告引述「週日泰晤士報」報導指出,在中國設有分校的諾丁罕大學,曾在中國官員抗議下,取消在中國和英國校園舉行的西藏及台灣相關活動。而部分經費來自中國政府的「全英中國學生學者聯誼會」(Chinese Students and Scholars Association),即為北京當局的干預工具,甚至在中國大使館指揮下,採取直接行動阻撓有關中國的敏感議題被討論。

此外,羅素大學集團(Russell Group university)旗下的一所大學,副校長在接獲中國大使館的關切後,取消一名講者的演講行程;另有一名副校長遭中國大使館施壓,要求校內一名資深學者不要發表有關中國的政治性評論。

英國各大學多年來一直積極招收中國學生,因為他們繳付的學費遠高於英國或歐洲學生。調查也顯示,英國是最受中國學生歡迎的留學地點之一,與美國、澳洲及加拿大並列,目前有超過十萬名中國留學生在英國深造,每人每年支付的學費上看四萬英鎊(約一六○萬台幣)。

