跑步降低死亡風險 不論時間

最新研究指出，只要有跑步，無論時間長短，都能降低死亡風險。（取自網路）

2019-11-06 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕過去就已經有研究指出，跑步有益健康，世界衛生組織（ＷＨＯ）也建議成年人一週應從事一百五十分鐘中等強度的運動，或七十五分鐘高強度運動。但刊登在「英國運動醫學期刊」（British Journal of Sports Medicine）的最新研究指出，只要有跑步，無論時間多久，都可以降低死亡風險。

澳洲維多利亞大學（Victoria University）研究團隊分析了十四項過去有關跑步與死亡風險的研究，總樣本數超過二十三萬人，歸納出只要一週跑步一次、一次超過五十分鐘，死亡風險就會較他人低二十七％，因心血管疾病、癌症死亡的風險則分別低了三十％、二十三％。

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基於先前的歸納，團隊繼續研究不同的持續時間、運動頻率是否會造成不同結果，研究人員發現，就算跑步持續時間低於五十分鐘、一週不到一次、時速低於九．五公里，還是可以顯著降低死亡風險，而那些跑得更久、更多的人，死亡風險並沒有更低。

研究報告主要作者、維多利亞大學的佩迪西（Željko Pedišić）博士表示，這項研究不代表無論跑多少步，死亡風險都一定會降低二十七％。佩迪西也說，「任何程度的跑步都可能對健康有益」，他希望這項研究可以鼓勵更多人開始跑步。

佩迪西補充，儘管在分析跑步與死亡風險的關係時，都有考量受試者的年齡、性別、健康、生活習慣等因素，但研究結果仍可能受到這些因素影響，且所有研究的跑步時間數據都由受試者自行回報，有部分研究則未排除受試者可能從事其他運動的因素。

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