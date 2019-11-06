黏著螢幕 幼童讀、說變差

美國一項最新研究指出，觀看電子螢幕時間愈長的幼童，說與讀的能力愈低。（路透）

2019-11-06 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕隨著電子產品的普及，許多兒童從小就常觀看手機、電視等電子產品的螢幕。一項刊登在《美國醫學會小兒科學期刊》（JAMA Pediatrics）的最新研究指出，觀看電子螢幕時間愈長的幼童，大腦白質發展的程度愈低，會影響到幼童說與讀的能力。

觀看時間愈長 表達能力愈差

研究人員利用「ScreenQ量表」調查四十七位三到五歲幼童接觸電子螢幕的程度，並使用擴散張量影像（DTI）觀察受試幼童的大腦白質發展程度。在控制年齡、性別、家中收入等因素後，研究人員發現，接觸電子螢幕程度較高的幼童，擴散張量影像中的大腦白質發展程度較低，尤其是在掌管說與讀的區域。研究人員也測試了受試幼童的認知能力，發現觀看螢幕時間愈長的幼童，語言表達能力愈差，處理語言的速度也較慢。

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研究主要作者、辛辛那提市兒童醫院醫學中心（Cincinnati Children’s hospital）的赫頓博士（Dr.John Hutton）表示，這是史上第一個證實學齡前幼童長時間使用電子螢幕與大腦發育程度關係的研究，「這是個重要的研究，因為大腦在我們出生的前五年內發展最為快速」。

赫頓博士補充，觀看電子螢幕並不會破壞大腦白質，而是這個行為對大腦發育而言，太過消極、被動，幼童花許多時間盯著螢幕，相對地，大腦就更少有機會受其他更強的體驗刺激。

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