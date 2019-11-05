陷辦公室戀情 麥當勞執行長被撤職

麥當勞三日宣布，開除總裁兼執行長伊斯特布洛克。（彭博檔案照）

2019-11-05 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕速食業巨擘麥當勞三日宣布，五十二歲的總裁兼執行長（ＣＥＯ）伊斯特布洛克（Steve Easterbrook）與一名職員發生辦公室戀情，即使「兩情相悅」，仍顯示他的「判斷力很差」；在調查這段違反政策的關係後，董事會一日表決通過開除伊斯特布洛克。其遺缺由該公司董事會成員、負責美國麥當勞營運的肯普欽斯基（Chris Kempczinski）接任。

彭博報導，麥當勞的政策，就是不准ＣＥＯ和公司內的任何人發生情愛關係。伊斯特布洛克當天在致員工的電子郵件中坦承，他的行為「錯誤」，「考慮到本公司的價值，本人及董事會皆同意，我該離開公司了。」不過，麥當勞和伊斯特布洛克的律師，都對該職員的身分等詳情三緘其口。

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公司考量商譽 斬高績效主管

伊斯特布洛克積極推動吸引新一代顧客的策略，即透過智慧型手機應用程式（App）、網路付費方式訂餐，並外送到府或工作地點。為強調快速，伊斯特布洛克將外送的速度及範圍，與主管的報酬掛鉤，並和「優食」（Uber Eats）等外送平台合作。他還恢復全天供應早餐，裁撤業績欠佳的品項，設計降價的超值菜單。這些策略都獲得成功，自他二○一五年三月上任以來，該公司股價幾乎漲一倍。

彭博行業研究（ＢＩ）分析師哈倫（Michael Halen）認為，伊斯特布洛克堪稱「餐飲業的最佳ＣＥＯ」。麥當勞共有遍佈全球一百多個國家的三．八萬家分店，市值達約一四七三億美元（約四．五兆台幣）。華爾街日報（ＷＳＪ）報導，伊斯特布洛克二○一七年的報酬高達二一八○萬美元（約六．七億台幣）。

然而，新加坡國立大學（ＮＵＳ）商學院副教授麥潤田指出，由於擔心商譽恐受損，大型上市公司容許這類辦公室戀情的可能性較低；產業性質也是因素之一，畢竟麥當勞的目標客群是家庭與兒童。美國里契蒙大學（University of Richmond）教授托比亞斯（Carl Tobias）則說，其他公司未必會對這類情事採取行動，或開除它們的ＣＥＯ，因此麥當勞似乎是在當前反性騷擾與性侵的「我也是」（#MeToo）社會運動的氛圍下，試圖執行一項嚴格的政策。

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