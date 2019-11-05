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新德里空污近3年最差 學校停課航班延誤

從寶萊塢紅到好萊塢的印度女星琵豔卡．喬普拉，三日在Instagram貼出戴著墨鏡和口罩的照片，表示正在新德里拍片的她，很難想像新德里居民該如何與空污共處。（取自琵豔卡IG）

從寶萊塢紅到好萊塢的印度女星琵豔卡．喬普拉，三日在Instagram貼出戴著墨鏡和口罩的照片，表示正在新德里拍片的她，很難想像新德里居民該如何與空污共處。（取自琵豔卡IG）

2019-11-05 05:30:00

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕印度首都新德里的空氣污染問題，近日已惡化至近三年來最嚴重程度。印度中央污染控制局監測數據顯示，新德里三日的空氣品質指標（ＡＱＩ）高達四三六，對人體健康的影響呈現「危害」等級。美國駐新德里大使館四日測得超過五○○的空氣品質指標，顯示新德里的空污問題已達緊急狀態，威脅到所有人的健康。兩千萬居民中，有許多人因眼睛刺痛而怨聲載道。

新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）三日推文形容空污危機讓人難以承受，「到處都是霧霾，年輕人、小孩和長者，大家都呼吸困難。」新德里國際機場三日受到空污影響，延遲或取消約三百個航班；新德里各學校四日持續停課，首都各項建設也持續停工。當局已宣布實施車輛限行政策，單、雙數車牌在本月十五日前必須分日輪流上路。

全球城市空氣品質監測網站「Air Visual」數據顯示，新德里四日在全球主要城市中，空污嚴重的程度排名全球第一，ＡＱＩ足足是排名第二的巴基斯坦東部大城拉合爾的兩倍。正在新德里拍片的印度女星琵豔卡．喬普拉（Priyanka Chopra）三日透過「Instagram」指出，空污已讓拍攝工作難以進行，她甚至很難想像新德里居民該如何與空污共處。

官方數據顯示，新德里四日部分地區的ＡＱＩ超過八○○，更可怕的是夾帶有毒物質，可直接從皮膚滲入體內的細懸浮微粒 PM2.5數值，在多個地點都達到每立方公尺破千微克，是世界衛生組織（ＷＨＯ）健康標準（PM2.5達每立方公尺十微克）的百倍以上。當局還在著名景點泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）附近停放一輛內有空氣清淨機的廂型車，以淨化這座古蹟周邊的空氣。

儘管新德里當局積極因應空污，但成效相當有限，因為霧霾的主要來源包括民眾慶祝排燈節（Diwai）大量燃放的鞭炮，以及鄰省農民焚燒殘梗等農業廢棄物。

參觀印度知名景點泰姬瑪哈陵的遊客，四日紛紛戴起口罩，抵禦空污。（法新社）

參觀印度知名景點泰姬瑪哈陵的遊客，四日紛紛戴起口罩，抵禦空污。（法新社）

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