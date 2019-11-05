東協峰會聚焦南海爭議 美嚴批中國

美國國家安全顧問歐布萊恩代表美國參加東協峰會，批評中國對南海的主權聲索。（歐新社）

2019-11-05 05:30:00

〔編譯黃靖媗、記者呂伊萱／綜合報導〕第卅五屆東南亞國家協會（ＡＳＥＡＮ）高峰會及相關會議，二日至四日在泰國曼谷舉行。儘管東協國家對美國總統川普並未親自出席頗有微詞，但代表美國出席的白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert C. O’Brien）四日重申美國對印度—太平洋地區的承諾，並批評中國在南海以威嚇方式阻止東協國家開發離岸海洋資源，有如「征服」。

美國也在場邊發布「印太透明倡議」文件，明文指出美國正積極與澳洲、日本、紐西蘭、南韓及台灣協調，創造更多合作機會。該文件呈現美國與夥伴國家進行的合作計畫與成果，包括台美首屆印太民主治理諮商對話，及台美全球合作暨訓練架構（ＧＣＴＦ）所舉行的「媒體識讀以捍衛民主工作坊」等。

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此外，美國國務院三日發布「自由開放印太：促進共同願景」報告，多次提及與台灣的合作，並指出美國持續強化及深化與台灣關係，支持台灣國防擁有有效嚇阻能力，同時批評中國對台灣的霸凌破壞台海現狀。外交部發言人歐江安昨說，這些都彰顯台美積極合作推動人權、民主及良善治理的努力與成果，我國將持續強化與理念相近國家的夥伴關係，落實印太共享願景。

歐布萊恩在四日登場的東協—美國高峰會（ASEAN-US Summit）上表示，中國對南海的主權聲索早已被常設仲裁法院（ＰＣＡ）駁回，但北京「以恐嚇手段，試圖阻止東協國家開發海上價值二．五兆美元（約七十六兆台幣）的石油與天然氣資源」，直言東南亞地區「對新帝國時代沒興趣」，也對大國掌控他國的「強權即公理」理論沒興趣，「在二十一世紀，不應該這麼做，那是征服。」對此，中國外交部發言人耿爽回應，美國不應再對南海議題「指手畫腳」。

除東協十國，中國國務院總理李克強、日本首相安倍晉三、印度總理莫迪（Narendra Modi）、南韓總統文在寅皆親自出席。

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