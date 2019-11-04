德東大城抗極右派 宣布納粹緊急狀態

德國薩克森邦今年九月地方選舉結束後，極右派Pegida的支持者，聚集在德勒斯登的主要車站周遭慶祝，高舉「AfD今日是薩克森邦第二大黨、明日是全德第一大黨」標語遊行。（路透檔案照）

2019-11-04 05:30:00

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕德國東部重要文化、政治和經濟中心德勒斯登（Dresden）日前宣布「納粹緊急狀態」，以採取更多行動對抗極右派極端主義的興起。這項十月三十日在德勒斯登市議會以三十九票對二十九票通過表決的動議，強調「對抗反猶主義、種族歧視及恐伊斯蘭症」的重要性，指稱該市有必要加強民主文化，並將「保障少數族群、基本人權、極右派暴力受害者」列為優先要務。

提起該動議、隸屬左傾善諷的「政黨」（Die Partei）市議員艾森巴奇（Max Aschenbach）直指，極右派的興起，已導致開放的民主社會遭受威脅。該議案在德勒斯登市議會獲得左翼及自由派議員的支持，但遭到極右派「德國另類選擇黨」（AfD）、中間偏右的「基民黨」反對；基民黨認為，市議會不該只針對極右派極端主義，也應聚焦在打擊反民主、反多元主義的極右派「暴力」行動。

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鑽研極右派極端主義的德國政治學者奧茲海默（Kai Arzheimer）告訴英國廣播公司（BBC），這項決議案的象徵意義大於實質意義，「反對右派極端主義的決議，在德國並不少見，但似乎還沒有德勒斯登以外的城市曾宣布過納粹緊急狀態」，而該決議預料將為該市各項對抗極右派的活動爭取到更多經費。

德勒斯登是薩克森邦（Saxony）的首府；根據薩克森邦今年九月的地方選舉結果，AfD在該地的得票率已達二十七．五％，較上屆（二○一四年）選舉大增十七．八％。薩克森邦過去曾是新納粹政黨「德國國家民主黨」（NPD）的重要據點。德勒斯登則長期作為德國許多極右派團體的活躍地。

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