驗血就可早5年發現乳癌

英國諾丁漢大學研究指出，簡單驗血就有可能早期偵測罹患乳癌，此一檢測方法可望讓患者及早治療以提升治癒率；圖中人物與新聞事件無關。（法新社檔案照）

2019-11-04 05:30:00

英國研究盼提升治癒率

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國研究人員三日公布的研究成果顯示，簡單的驗血可在出現病兆的五年前，發現罹患乳癌。這種檢測法可望取代令女性痛苦的乳房攝影，及早發現、及早治療，以提升治癒率。研究人員表示，大規模檢測可望改善這項檢測法的正確率，估計驗血測乳癌可望在四年內廣泛應用。

這項由英國諾丁漢大學進行的研究，結果已在英國國家癌症研究所（ＮＣＲＩ）於格拉斯哥舉行的大會上發表。研究人員比對九十名乳癌患者與另外九十名未罹癌者的血液樣本，發現血液樣本中若有自體抗體，與罹患乳癌有關。在ＮＣＲＩ大會上報告的研究團隊成員之一阿爾發塔尼（Daniyah Alfattani）指出，研究結果顯示，乳癌會誘發自體抗體對抗與特定腫瘤相關的抗原群組，「藉由辨識血液中的這些自體抗體，我們能以合理的正確率偵測出癌症」。

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與腫瘤相關抗原是指標

癌症細胞會產生被稱為抗原的蛋白質，誘發人體產生抗體與之對抗，這種抗體就是自體抗體。這項研究發現，這些與腫瘤相關的抗原（ＴＡＡ）是很好的癌症指標，並發展出與乳癌有關的抗原群組，用來偵測病患的血液樣本中，是否存在專門對抗這些抗原群組的自體抗體。研究人員使用抗原數量分別為五、七、九個的三個腫瘤相關抗原群組，進行自體抗體辨識乳癌的測試，結果發現腫瘤相關抗原數愈多的群組，辨識癌症的正確率愈高─有九個腫瘤相關抗原的群組，可辨識出三十七％的乳癌患者血液樣本罹癌，以及成功辨識出七十九％未罹癌血液樣本未罹患乳癌。

預估四年內能廣泛應用

阿爾發塔尼說，儘管仍須發展與進一步驗證，但研究結果相當鼓舞人心，顯示乳癌有可能預先偵測；未來乳癌篩檢將進一步簡化，更具成本效益。研究團隊如今擴大對八百人進行驗血檢測，盼能改善檢驗的正確率，並強調若有足夠投資，在四到五年內便可能在醫療院所內透過驗血檢測乳癌。

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