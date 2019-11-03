英警改口 貨櫃39屍全越南人

英國警方證實，上月冷凍貨櫃車偷渡客命案的所有死者，皆為越南人。圖為據信是其中一名越南死者的父親二日枯坐在兒子的遺像前。（歐新社）

2019-11-03 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國警方證實，上月下旬發生於英國東南部柏福利特（Purfleet）港冷凍貨櫃車偷渡客命案中的卅九名死者，全數為越南人，而非原先研判的中國人；越南外交部也發表聲明，稱此案為嚴重人道悲劇，並希望英方儘快調查與嚴懲，而兩地警方已分別於愛爾蘭及越南，又逮捕三名涉嫌這起人口販運的嫌犯。

埃塞克斯郡（Essex）警察局副局長史密斯一日表示，警方目前相信，冷凍貨櫃車偷渡客命案的死者為越南人，也已聯繫越南政府。英國警方原本研判死者是中國人，但有越南民眾與當局聯繫，表示懷疑被凍死的偷渡客是他們的親人。

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越南副總理兼外交部長范平明（Pham Binh Minh）二日於推特發文表示深感哀痛，向死者家屬表達誠摯的同情與悼念，並表示會就此案與英國當局合作；越南外交部發言人黎氏秋恆（Le Thi Thu Hang）則說，越南公安部正與英國警方合作辨識死者身分，很快就會有結果，越南政府強力譴責人口販運此等應予嚴懲的嚴重犯行，並呼籲全球各國應努力避免「此等令人痛苦的悲劇」。

案情偵辦方面，除了稍早被逮捕與控罪的廿五歲冷凍貨櫃車司機，警方一日又逮捕另三名涉案人，一人在愛爾蘭落網、兩人在越南被捕。根據英國警方與愛爾蘭法院的說法，在愛爾蘭被捕的是來自英國北愛地區的廿二歲男子哈瑞森，已被愛爾蘭法庭下令拘留至十一日的聽審，英方也將展開引渡程序，將之送回英國受審。至於在越南被捕的兩人，根據越南國家電視台（ＶＴＶ）報導，落網地點是河靜省，當地官員指出，這兩人直接涉及人口販運；警方也說，嫌犯多年來一直從事人蛇勾當。

英急缺低薪工 吸引偷渡

根據紐約時報報導，每年約有一萬八千名越南人偷渡到西歐尋求工作，近年東歐國家移工因英國脫歐，而對英國卻步不前，導致英國急需低薪工人，吸引許多越南人前往，付出約一萬至五萬美元給越南人蛇集團安排偷渡。在各種偷渡管道中，躲在通風不佳、缺氧的貨櫃內，從法國越過英吉利海峽這條路線被稱為「二氧化碳路線」；至於「貴賓路線」則是坐在貨櫃車駕駛艙，舒服抵達目的地。越南人蛇集團只安排偷渡客到法國或荷蘭，在那裡由其他黑幫如庫德人或阿爾巴尼亞人幫派接手。在這起卅九死案件中，則是愛爾蘭或北愛黑幫。

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