中印貿易分歧 RCEP延至明年

泰國總理帕拉育（中）二日代表地主國，在暖武里府蒙通塔尼會展中心舉行的「東協商務和投資論壇」（ABIS）開幕式中，和與會者寒暄。（歐新社）

2019-11-03 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕第卅五屆東協峰會和相關峰會二至四日在泰國曼谷舉行，一．七萬名警察和維安官員嚴陣以待。本次會議重點圍繞中美貿易戰與南海領土紛爭，據日本共同社獨家報導，美國打算在四日舉行的東亞峰會上，呼籲東協成員國就南海問題向中國提出抗議。至於中國主導、歷經七年談判的「區域全面經濟夥伴協定」（ＲＣＥＰ），因印度態度保留，今年已無望完成談判，要拖到明年二月才可能簽署。

中國主導 已談判七年

根據議程安排，三日上午舉行東協與中國峰會，四日舉行東協加三（中、日、韓）峰會、東協與美國峰會，以及東亞峰會。包括日本首相安倍晉三、印度總理莫迪、南韓總統文在寅和中國國務院總理李克強都親自出席。美國總統川普與副總統彭斯則未出席，由商務部長羅斯及白宮國安顧問歐布萊恩代表。

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川普今年缺席峰會

彭斯與川普曾分別參與去年及二○一七年在新加坡和菲律賓召開的東協峰會。路透報導，與前幾年相比，美方此次派出的代表團「等級降低」，這已使那些視華府為對北京的安全制衡的人士擔憂。泰國前外長坎達提指稱，「這顯示在我們這個地區，美國是一個次要的參與者」。美聯社報導，川普的缺席恐動搖區域內部分人士的信心，使他們失望。

包括東協十國在內等十六個亞太國家的「區域全面經濟夥伴協定」（ＲＣＥＰ），原盼望能在這次東協峰會完成談判，但菲律賓貿工部長洛佩茲（Ramon Lopez）二日表示，談判要到明年二月才能完成。共同社也引述消息人士報導，十六國在約二十個領域已全部完成談判，但有一個參加國對達成協議表示保留，因此將延到明年二月談判解決，並在東協下任輪值主席國越南簽署協定。

東協加6將成最大自由貿易區

據了解，談判難以進展的主因，係中、印在撤除商品關稅等方面的歧見。印度去年度對中貿易逆差達五三六億美元，已成為印度國內最關注的問題。倘若ＲＣＥＰ完成談判，該協定將占全球國內生產毛額（ＧＤＰ）的三分之一及近半數人口，成為全球最大的自由貿易區。

與會的九十四歲馬來西亞總理馬哈地二日在「東協商務和投資論壇」（ＡＢＩＳ）表示，「對全世界來說，東協是個相當大的市場，我們不想參與貿易戰，但有時當他國對我們不好時，我們就得以牙還牙」，東協各國應團結反擊。

中國南海挑釁 也成焦點

此外，美聯社引述兩名東南亞國家外交官報導，越南想在東協領袖發布的聯合公報中，提及中國在南海開採資源的舉動和近幾個月在菲、馬外海的其他挑釁行徑，但在柬埔寨表態反對下，將不會有點名中國或提到其他細節的文字。共同社報導，在東亞峰會上，美方擬呼籲東協國家就南海問題，對中提出抗議，但目前無法確定會有多少國家響應。

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