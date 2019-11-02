日防衛大臣：中國新型彈道飛彈 恐引全球焦慮

中國十月一日在北京天安門廣場舉行其建政七十週年大閱兵，軍車搭載的新型高超音速飛彈「東風17」（DF-17）也參加。（歐新社檔案照）

2019-11-02 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕英國《金融時報》一日刊出甫於九月從日本外相改任防衛大臣的河野太郎的專訪。他示警說，中國十月一日在其建政七十週年舉行的大閱兵中展示的新型飛彈系統，將增加全球對其崛起的軍事力量的焦慮，北京有必要讓世人釋疑。他強調，中國迄未公布其軍事預算、戰略目的或軍事準則，使北京的新型洲際彈道飛彈「東風41」和高超音速飛彈「東風17」等，成為其周邊國家不安的一個原因。

河野表示，「我們已呼籲他們說明…，但我們至今實在看不到他們在透明度上有所改善，因此這些新型武器系統徒增了全球焦慮。」

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在「十一」大閱兵中，北京展示四款新型飛彈系統，包括難以被攔截與恐用來打擊日本境內的地面目標或軍艦的東風17。值此區域內的緊張情勢升高之際，從北韓試射彈道飛彈到美國退出一九八七年和前蘇聯簽署的中程核飛彈條約，中國公開這些新型武器，該條約禁止射程在五百公里與五五○○公里間的陸基飛彈，美方退出後，現正極欲在亞洲部署這類飛彈，使若干專家擔憂，這恐引發美、中的軍備競賽，而中國並非該條約的締約方。

儘管如此，河野仍極力淡化日本讓美國中程飛彈進駐的可能性。他說，任何有關美國以日本為基地，部署傳統中程飛彈的討論，美日都未曾觸及，遑論在日本境內部署核武，此事令人無法想像。他強調，全世界都有必要督促中國被納入新一輪飛彈條約與裁減核武的談判中。

河野前述言論，凸顯日方既尋求在中國愈來愈膨脹的軍力下維護其自身安全，又避免淪為美中對抗的一個替身。他也提到，日本並不打算和台灣發展軍事關係。

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