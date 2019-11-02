監控新疆 中國還要辨識情緒

中國已研發出最新人工智慧監視技術—情緒辨識科技，並應用於遭當局嚴密監控的新疆地區。圖為新疆阿克陶街頭的監視器。（法新社檔案照）

2019-11-02 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國金融時報一日報導，繼人臉辨識功能後，全球最大監視器市場中國的監視科技再上層樓，推出辨識情緒科技，能藉由分析影中人的心理狀態，來找出犯罪嫌犯以防患未然。根據了解，該科技已應用於遭當局強力監控的新疆地區，此外各地機場與地鐵站也正陸續建置中。

情緒辨識科技是十月底剛閉幕的中國國際社會公共安全博覽會的一大熱門話題，為繼人臉與步態辨識、眼神追蹤與群眾分析等科技後，中國在預防犯罪上的一大最新發展。號稱智慧安防人工智慧技術專家的新疆阿勒泰地區公安局治安支隊長李曉宇說，利用影片與情緒辨識科技，就能透過分析心理狀態來快速指認出犯罪嫌犯，以避免包括恐怖主義與走私等違法行為，「我們已經開始使用」。李曉宇還說，海關也已建置該科技，用來辨識某人是否有侵略與緊張跡象，及其壓力程度和是否可能攻擊他人。

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包括亞馬遜、微軟與谷歌等全球各地科技業者，都致力研發情緒辨識科技，但成果不彰。中國北京知名科技部落格主葛甲認為，情緒辨識科技還是有點噱頭的成分，不太可能在未來三、五年內大規模建置；公安博覽會上百度攤位的代表甄文莊（譯音，Zhen Wenzhuang）說，目前只有少數學校與公安單位有包括情緒辨識科技的監視產品，並稱該科技在商業使用的發展上還不夠完善。情緒辨識科技業者「曠視科技」一名不具名代表則說，政府內，特別是公安局，已經廣泛使用情緒辨識科技。

李曉宇還說，他們在新疆與各種業者合作，包括監視器大廠海康威視、ＩＰ監控大廠宇視科技，及監視器業者大華科技與天地偉業，此外還有人工智慧領域兩大強者阿里巴巴與騰訊，新疆政府也與之合作。

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