網路鐵幕 俄主權網路法生效

數千名抗議人士三月十日在莫斯科市中心集會，要求俄羅斯的網路自由。（法新社檔案照）

2019-11-02 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕俄羅斯的「主權網路法」一日生效，外界形容該法為變相實施「網禁」的「網路鐵幕」，並擔憂俄國政府恐藉此讓異議人士噤聲，試圖創造一個類似中國網路審查機制「防火長城」（ＧＦＷ）的網路防火牆。根據該法，它賦予官員限制俄國網路流量的廣泛權力。克宮已聲稱，新法將提升俄國的網路安全，克宮一名發言人宣稱，「網友將不會察覺到有任何改變」。

俄國總統普廷五月簽署該法，讓克宮有朝一日可能切斷俄國國內的網路連結，甚至在「緊急狀態」或像網路攻擊的外國威脅下，完全斷絕俄國和全球資訊網（ＷＷＷ）的連結。什麼會構成威脅、為此應採取什麼行動，一切任憑俄國政府決定。專家表示，尚不清楚克宮會如何利用該法，或受限於網路技術的挑戰和高昂成本，克宮如何才能有效地執行該法。

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該法要求網路服務的提供者，安裝能辨識流量來源與內容過濾的網路設備。實際上，這將讓俄國的電訊監管機關「聯邦通訊、資訊科技暨大眾傳播監察部門」（Roskomnadzor）得以更有效地封鎖網站。俄國也正致力研發其本國的「網路位址通訊錄」，好讓俄國網路能不受他國干涉、自主地運作，惟這項工作直到二○二一年才會生效。

「人權觀察」（ＨＲＷ）組織的歐洲暨中亞副主任丹柏提到，俄國政府如今能直接審查網路內容，甚至在未告知民眾理由下，就關閉其國內的網路系統。觀察家直指，該法將讓俄國政府在沒有司法同意和網友渾然不覺下封鎖網路內容。

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