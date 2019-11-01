推特禁政治廣告 川普團隊批愚蠢

推特執行長多西十月三十一日宣布，推特將禁止所有政治人物、政治議題廣告的刊登。（法新社）

2019-11-01 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕二○一六年俄羅斯疑似干涉美國總統大選的爭議爆發後，推特、臉書等社群媒體已經透過披露廣告來源等方法，回應外界對假訊息干涉大選的擔憂。如今二○二○大選將至，「推特」（Twitter）執行長多西（Jack Dorsey）十月卅一日宣布，推特將禁止所有政治人物、政治議題廣告的刊登。

多西在推特發文表示，「我們已經決定禁止政治廣告刊登在全球的推特上。我們相信政治訊息的觸及應靠努力博得，而非用買的」。推特新版的政治廣告規範將於十一月廿二日開始實施，此決策對推特財務的影響很小，二○一八年美國期中選舉的政治廣告收入不到三百萬美元，而推特去年的廣告收入約為二十六．二億美元。

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多西認為，網路廣告的力量非常強大，也為政治帶來了風險，甚至可能被拿來影響投票，進而影響上百萬人。推特相當努力對付網路政治廣告帶來的全新挑戰，例如以機器學習為基礎的訊息傳遞與精準投放（micro-targeting）、未經查核的誤導性訊息、深度偽造（deep fakes）等。但一邊處理造假，一邊卻容許付錢買政治廣告的人隨意說自己想說的話，一點說服力都沒有，所以推特決定禁止政治廣告。

對比推特選擇直接禁止政治廣告，臉書則在九月底表示，不會查核候選人政治廣告的真實性。臉書執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）認為，每個人都有發聲的權利，他不想扼殺政治言論，且禁止政治廣告會對現任者比較有利。

美國民主黨總統參選人、前副總統拜登的競選團隊讚賞推特決定。但川普競選團隊經理帕斯凱爾則抨擊推特做了對公司股東而言「非常愚蠢的決策」，且「試圖讓保守派噤聲」。

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