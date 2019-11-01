正視敵意 龐皮歐:美必須對抗中共

美國國務卿龐皮歐在華府智庫演說時強硬批中，稱中國敵視美國與美式價值，美國不應姑息中國。（美聯社）

2019-11-01 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐十月卅日延續華府近來強硬批評中國的口徑，指控北京當局敵視美國與美式價值，對美國與世界構成挑戰；中共一心一意要征服世界，外界應正視而非姑息中國在貿易、人權與對待台灣等許多層面上的行為。中國外交部卅一日反嗆龐皮歐「講話惡毒」，挑撥中共與中國人民的關係，充分暴露其內心的傲慢與恐懼。

繼美國副總統彭斯上週抨擊中國的人權紀錄後，龐皮歐卅日在華府保守派智庫哈德遜研究所的晚宴上發言時表示，中共用盡各種方式對美國與全世界製造挑戰，「我們所有人都必須遭逢這些挑戰，迎頭面對…忽視美中在政治制度的差異，以及制度差異對美國國安影響，再也不是實際之舉」。他說，明年尋求連任的川普總統當初一上台就對中國語出警告，「而今，我們終於了解到中共敵視美國與美國價值到什麼地步」，美國應該正視而非包容中國在貿易操作、人權紀錄、南海擴權與威脅台灣等許多方面的行為。

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龐皮歐指出，中國共產黨是馬克思列寧主義政黨，專注於鬥爭與征服世界，中共提供給其人民與全世界的是完全不同的治理模式，是遵守列寧主義政黨規範及所有人必須遵從政黨菁英治理模式，「這不是我要的未來…這不是熱愛自由的中國人民想要的未來。」

龐皮歐也批評自尼克森政府以來的美國前朝漠視美中制度的基本差異與奢望獨裁中國進行改革，但如今的川普政府會直言指出中國的行為、特別是經濟議題，但也不避諱安全層面；川普政府從來不畏懼與中國抗衡，「我們並不想這樣，是被中國逼的」。他說，美國無意尋求與中國對抗，而是希望看到中國有一個透明、競爭市場導向的制度以創造互惠互利，而邁向此目標的第一步就是美中簽署第一階段貿易協議。

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