四中全會收緊對港政策 擬重啟23條立法

中共第十九屆四中全會十月三十一日落幕，本屆公報一再強調堅持中國共產黨的集中統一領導。圖為中共總書記習近平。（路透檔案照）

2019-11-01 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕中共第十九屆中央委員會第四次全體會議（十九屆四中全會）十月卅一日落幕，會議公報除了強調黨的領導是一切、必須遵從黨的權威之外，對港澳政策則力倡建立維護國家安全法律機制，讓外界懷疑可能是準備在香港重啟備受爭議的「第二十三條」立法程序。

本屆四中全會公報一再強調堅持「黨的領導」；在港澳政策方面，也重申欲「嚴格依照憲法和基本法」管理香港、澳門特別行政區，並特別提及要「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」，被外界理解為可能在替香港「基本法」第二十三條的立法鋪路；台灣方面，本屆公報重申欲「堅定推進祖國和平統一進程」，希望讓台灣人共同反對「台獨」、促進統一。

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香港「基本法」第二十三條禁止香港「分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府」，香港民眾憂心此條法律定義模糊，會讓香港的一國兩制變為一國一制，在○三年舉行「七一遊行」，要求港府停止第二十三條立法程序，同年九月，時任特首董建華宣布撤回草案。

根據「香港電台」報導，香港時事評論員劉銳紹認為，公報內容凸顯中央擔憂香港情況失控，對港政策雖會收緊，但不代表會加快第二十三條的立法進度，可能會另立辱警罪、限制網路活動等。中國政治學者陳道銀也說，中國可能用「基本法」以外的方式，改變香港的法律體制與機制。

中國獨立學者章立凡則認為，中共判斷香港情勢不樂觀，不排除用長臂管轄的措施加強管理香港，有可能重新推動第二十三條立法，而公報內容強調加強中共領導，反映這次四中全會以黨建、黨治為主題，目前中共內部可能面臨強大的危機，否則在內部團結的情況下，四中全會主題應會聚焦於經濟。

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