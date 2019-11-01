禁蒙面後 港再祭禁網令

網友號召從維園遊行到蘭桂坊，慶祝十月卅一日的西洋萬聖節。當晚七點多，警方就以安全為由，宣布暫停開放德己立街進入蘭桂坊的路段。（法新社）

2019-11-01 05:30:00

臨時禁制令 禁PO煽動言論

〔編譯茅毅／綜合報導〕在網友於十月卅一日西洋萬聖節晚上發起戴搞笑面具抗議港府十月實施的「禁蒙面法」之際，香港高等法院同意港府律政司申請，當晚頒布臨時禁制令，禁止在網路與其他平台，發表鼓勵、協助、煽動或教唆他人使用或威脅使用暴力去傷人或毀損財物的言論，有效期至十五日上午十點半。

由於前述禁制令亦適用被稱為「香港PTT」的「連登討論區」和加密通訊軟體Telegram，因此網友質疑，連登與Telegram的伺服器並未設在香港，律政司在執法上根本窒礙難行。網友批評，港府的做法淪為兒戲，僅一味禁止，完全不懂如何處理當前的局面。連登則在其「臉書」上，敦促港府傾聽市民訴求，不要總是採取打壓方式，損害香港的國際聲譽。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑直指，律政司此舉似為港府「禁網」前的預備動作。泛民主派立法會議員則斥此舉「極權」。

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在萬聖節遊行中，網友號召從銅鑼灣維多利亞公園遊行到中環知名的「蘭桂坊」，晚間近八點，人群開始出發。警方此前已表示，為慶祝萬聖節，未禁止戴面具及稍事裝扮，但警察依法有權在公眾場所要求任何人脫下面罩、蒙面物品或抹掉臉上彩繪，倘不服從，警告後將以武力脫下蒙面物品，亦有權進行拘捕。

另一方面，據截至十月廿三日的統計，自六月反送中運動爆發以來，已有二七一一人被捕，其中約五四○人是學生，兩百人是大學生，最多的是香港理工大學的五十八人及香港中文大學的五十七人。還傳出港警發言人謝振中申請移民美國被拒，及紐西蘭拒絕七月在新界葵涌警署外持霰彈槍瞄準示威者的「光頭警長」劉澤基兒子的留學申請，顯示西方國家持續支持港人的民主抗爭。

十月卅一日晚間，香港鎮暴警察和群眾在前往蘭桂坊的必經之路德己立街對峙。圖為一對戴面具、狀似父子的示威者，與警察互不相讓。（法新社）

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